Verano Trippin, la ópera prima que nació en Bariloche

Arrancó la cuenta regresiva. El próximo jueves, las salas cinematográficas estrenarán «Verano Trippin», la película que narra la historia de dos amigas y la pérdida de la ingenuidad de manera abrupta tras la aventura. El film marca además el debut de la barilochense Morena Fernández Quinteros en la dirección de largometrajes.

Morena nació en Bariloche y al terminar la secundaria, se radicó en Buenos Aires dispuesta a estudiar la carrera de Producción en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica. «Por haber estudiado ahí pude trabajar y desarrollarme en la producción de cine y series de gran escala. Fui parte de proyectos con directores que me inspiraron mucho. Acompañé, por ejemplo, el proceso de guión de El Eternauta, con Bruno Stagnaro«, comentó.

Siempre supo que quería dirigir. Durante la pandemia, escribió un proyecto que, tres años después, despertó el entusiasmo de OrcaFilms. La productora Zoe Hochbaum se vio atraída por la historia de 70 minutos que finalmente dirigió Morena.

«Verano Trippin» se filmó en Montevideo (los interiores) y en Bariloche, aunque la historia transcurre en un pueblo de fantasía de la Patagonia. «Es la historia de dos amigas de toda la vida que tienen el deseo de dejar su pueblo natal para probar suerte en otro lado, pero necesitan juntar dinero. Con cierta inocencia, deciden aprovechar la temporada turística para vender marihuana», relató Morena.

De esta forma, las amigas se exponen a las consecuencias de adentrarse en un mundo complejo. «Es una película sobre la amistad y el momento previo en que uno deja el lugar que ama. Un momento confuso a esa edad. Algo te empuja a moverte -es el mandato-, pero no hay certezas. La historia está atravesada por el deseo, la búsqueda, la intensidad y el querer vivirlo todo«, resumió la directora de 33 años.

La película está protagonizada por Miranda de la Serna y Hochbaum. Pero se suma al elenco Ariel Staltari, Manuel Fanego, Juan Grandinetti, Valentín Wein, Simón Saieg y Brian Sichel. Lali Espósito interpreta a una dealer de marihuana. «Un elencazo. Joven, la nueva generación de actores«, definió con orgullo.

«Verano Trippin» dura 70 minutos. Foto: gentileza

Morena calificó el rodaje como «intenso». Recordó que, en Bariloche el clima no ayudó y llovió todos los días. Esto no impidió que el equipo pudiera filmar arriba -y abajo- de la montaña. «Siempre hubo un espíritu de entusiasmo. Y en mi caso, como sentí que quizás me iban a faltar algunas herramientas, me preparé para eso. Estudié con una directora de teatro de Buenos Aires que me ayudó a preparar ensayos, a cada personaje y a construir el tono que estaba buscando», detalló.

Con orgullo, destacó el trabajo de preparación de la película. «La historia habita un mundo extraño. Tiene personajes oscuros, exagerados, como el de Lali o Fanego que hace de policía. Personajes inspirados en películas que me gustaron y que tomé como experimento. Personajes reales que habitan este mundo a quienes ridiculicé. Quería explorar elementos de la sátira. Ese tono lo encontré trabajando con los actores en los ensayos y en el set«, agregó.

Morena recalcó que la película plantea varias preguntas: «¿Qué se está buscando cuando se quiere todo y se lo quiere ya? Es un rasgo muy de la época. ¿Qué se pone en juego cuando se desafían límites? Esta película es sobre la ingenuidad y qué pasa cuando esa ingenuidad choca de frente en un mundo que no está hecho para cuidarnos».

El estreno es el 11 de septiembre. Foto: gentileza

Un recorrido que la llevó a su propia película

Morena trabaja como productora creativa en una firma que trabajó en «Relatos Salvajes», «División Palermo» y «El Eternauta», entre otros títulos. Por eso, ya tiene todo un recorrido cinematográfico.

«Como productora creativa pude participar en procesos de guiones, rodajes y posproducción», dijo y mencionó «El fin del amor», una película mexicana llamada «A cielo abierto» y hasta intervino en el proceso de guión de «Belén», dirigida por Dolores Fonzi que se estrena el 18 de septiembre. También participó en «La odisea de los giles» y en «El Reino». «Todo este recorrido me ayudó a crear mi propia película y aprender cómo se hacía«, afirmó.

La banda de sonido incluye a Dillom, Viejas Locas, una canción de Santiago Motorizado y la música original de Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj.

“Comming of age” o sátira policial

Verano Trippin cuenta la historia de un verano frío en la Patagonia, donde dos amigas inseparables sueñan con escapar de la monotonía del pueblo y explorar el mundo. Con ese plan se embarcan en lo que parecía una aventura excitante y que termina convirtiéndose en un espiral de peligro y traición, quebrando su inocencia y poniendo en riesgo su amistad.