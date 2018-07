El clásico banderín nunca pasa de moda

El club social y deportivo San Lorenzo de Neuquén se fundó en 1998 y jamás había tenido su propio banderín. Lo estrenó el año pasado. “Te da un poco de jerarquía. Es algo distinto, no se hace muy frecuentemente acá. En la época en la que yo jugaba siempre lo hacíamos, lo de intercambiar. Después se dejó y por ahí es un gesto lindo para nosotros y para el club que viene a participar”, cuenta su vicepresidente, Oscar “Nono” Rodríguez.

Quien le acercó la idea fue Javier Herrera, que se dedica hace más de un año a confeccionar banderines deportivos. “Le dimos el escudo, yo le di un bosquejo de lo que más o menos quería y él me lo hizo”, asegura “Nono”, que antes de ocupar un rol en la conducción de San Lorenzo jugó en la Liga de Fútbol de Neuquén (Lifune), salió campeón en el 90 con Atlético y fue director técnico.

El intercambio de banderines es parte de la tradición deportiva, especialmente en el fútbol, y aún se mantiene en competencias (ver aparte). Refuerza la identidad y a la vez es un ritual de camaradería.

“Fui por todos los clubes, a la mayoría le gustó porque siempre habían querido tener sus banderines”, afirma Javier. Agrega: “arranqué porque nos hacía falta uno para una asociación civil de hockey. Ellos viajaban, no tenían nada para llevar y yo como estoy con ellos dije: “Algo tengo que hacer”. Era el de la Asociación Civil de Hockey Pehuen. Me puse a inventar, a hacer algo, hasta que me salió. Mandarlo a pedir a Buenos Aires tardaba más tiempo, lo hacían como ellos querían, era mucho más caro, así que salió como una necesidad”.

El emprendimiento que montó Javier se llama Banderín Creativo. Fabrica para clubes regionales y tiene entre sus clientes a Cipolletti, el Albinegro. Relata que hace poco le escribió un coleccionista. “Un muchacho de Buenos Aires que quería una réplica de banderines de los mundiales. Él tenía varios originales, pero quería algunas réplicas”, señala.

Los pedidos llegan por redes sociales y también por el boca a boca. Javier ha hecho banderines personalizados de los más diversos. En la casa del barrio 60 viviendas de la Cooperativa La Sirena funciona el pequeño taller.

Cuando los encargos aumentaron se sumó toda la familia. “Por ahí le dábamos sugerencias con los materiales. Le empezaron a pedir en cantidad así que ahí si ya me metí. Es artesanal. Tenemos la pasión de hacerlo, están nuestras manos ahí. Un banderín que después le llega a otro fanático eso es muy bueno. Es algo que no se ve tanto”, sostiene Jaqueline, hija de Javier.

El amor por los colores está intacto. Después de todo, los clásicos nunca pasan de moda.