El clima se «fractura» en la Patagonia: 35°C de calor en el norte y nieve adelantada en el sur, qué pasa con el viento

La Patagonia es, por estas horas, el escenario de una batalla climática extrema. El avance de un frente frío masivo proveniente del océano Pacífico está fracturando el pronóstico en dos: un norte que todavía arde bajo el sol de febrero y un centro-sur que ya experimenta condiciones de un invierno anticipado.

El responsable es un sistema de baja presión profundo, que hacia la noche de este lunes alcanzará valores críticos de 986 hPa sobre el sur de Santa Cruz, activando ráfagas que prometen superar los 90 km/h, según indica el sitio especializado Meteored.

Alerta por viento: del efecto Zonda a las ráfagas de temporal

El gradiente de presión entre los sistemas generará condiciones peligrosas para la navegación y el tránsito en rutas patagónicas entre lunes y martes. Los puntos clave del mapa del viento son:

Meseta de Chubut y Río Negro: Será el área más castigada, con ráfagas constantes que podrían desestabilizar vehículos pesados en la Ruta 3 y la Ruta 25.

Será el área más castigada, con ráfagas constantes que podrían desestabilizar vehículos pesados en la Ruta 3 y la Ruta 25. Efecto Zonda en Neuquén: En el noroeste de la provincia y el sur de Mendoza, se espera que el viento baje de la cordillera con ráfagas de 80 km/h , elevando la temperatura de forma brusca y bajando la humedad antes del ingreso del aire frío.

En el noroeste de la provincia y el sur de Mendoza, se espera que el viento baje de la cordillera con ráfagas de , elevando la temperatura de forma brusca y bajando la humedad antes del ingreso del aire frío. Santa Cruz y Chubut: El viento no dará tregua hasta el miércoles, con un segundo sistema reforzando las ráfagas por encima de los 65 km/h.

Contrastes térmicos: nieve en el sur y 35 °C en los Valles

La brecha de temperatura en la región es, simplemente, impactante para mediados de febrero:

Norte Patagónico (Alto Valle y Costa): Este lunes 16, el aire cálido se estaciona con máximas de hasta 35 °C. No obstante, el alivio llegará con el frente frío, estabilizando los termómetros en los 30 °C hacia el fin de semana. Cordillera Central y Sur: Se esperan lluvias moderadas en la región de los Siete Lagos y Esquel. Lo más sorprendente ocurre en el extremo sur: se pronostican nevadas en la cordillera de Santa Cruz y lluvias persistentes en Río Gallegos y Tierra del Fuego.

Hacia la mitad de semana, la inestabilidad se trasladará al este. Para el miércoles, el frente se estacionará sobre el norte de Río Negro, manteniendo el riesgo de chaparrones y actividad eléctrica en la franja que une Río Colorado con Bahía Blanca.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en zonas boscosas ante la caída de ramas y en rutas ante la baja visibilidad por polvo en suspensión.