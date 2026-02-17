Tormentas, granizo, viento y Zonda: las alertas que complican a 8 provincias, dos de ellas en la Patagonia

Tormentas, granizo, viento y zonda: la alerta que complica a 8 provincias, dos de ellas en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este martes a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas, vientos fuertes y zonda.

El fuerte temporal alcanzará a un total de ocho provincias, dos de ellas se ubican en la Patagonia y la preocupación recae en estos sectores donde aún hay activos varios focos de incendios forestales.

Las alertas que impactarán en Argentina

Sobre la tormenta, el organismo lanzó una alerta amarilla que alcanzará principalmente la región norte de la Argentina. Detalló que se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes; y las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas.

En relación al viento, se informó que el temporal impactará principalmente en las áreas del sur del país. Ingresarán vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Por último, también se lanzó una advertencia por viento zonda, un fenómeno que puede provocar «reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas».

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: