Martes de calor, humedad y mucho viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes?

Luego de la máxima de 35°C que se registró el lunes en el Alto Valle, el pronóstico adelantó que este 17 de febrero la temperatura bajará aunque levemente. También se adelantó que pese al descenso, el calor se hará sentir igual ya que se espera un clima de mucha humedad y a este se le sumará el factor del viento.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este 17 de febrero, tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada calurosa y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima superará los 30°C aunque la mínima se ubicará en los 17°C.

El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día. Si bien se sentirá el clima húmedo, el pronóstico indica que por el momento se descarta probabilidad de lluvia.

Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la mañana con ráfagas de más de 50 km/h. Las condiciones serán más intensas durante la tarde ya que se prevén ráfagas de hasta 69 km/h.

El detalle del clima en Neuquén

Temperaturas: Máxima de 31°C y mínima de 17°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Cielo algo nublado con 21°C y vientos del noroeste de 23 a 31 km/h .

Cielo algo nublado con y vientos del noroeste de . Tarde: Temperatura de 31°C con vientos del oeste (42-50 km/h) y ráfagas de hasta 70 km/h .

Temperatura de con vientos del oeste (42-50 km/h) y ráfagas de hasta . Noche: Cielo despejado con 25°C, vientos del suroeste de 32 a 41 km/h y ráfagas fuertes de 51 a 59 km/h.

El detalle del clima en Roca