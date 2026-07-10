Actualización de salarios para niñeras: cuánto se paga por hora y mes en julio 2026

Salario de niñeras: ¿Cuánto se paga por hora y por mes en julio 2026 tras el nuevo aumento?.-

Bajo el marco normativo de la Ley 26.844, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) puso en vigencia la nueva escala salarial de niñeras correspondiente a julio 2026. Esta actualización para empleadas domésticas representa el último tramo del acuerdo paritario del sector, e incluye una modificación contable clave: la absorción total del bono extraordinario de marzo dentro del sueldo básico.

Al encuadrarse bajo la denominación oficial de «Asistencia y cuidado de personas», los nuevos mínimos fijados para las empleadas domésticas por la Resolución 4/2026 operan como el piso legal obligatorio para la liquidación mensual, impactando de forma directa en los hogares debido a la aplicación de los plus correspondientes.

Escala salarial de empleadas domésticas: los sueldos mínimos de las niñeras en julio 2026

La grilla salarial, oficializada por la CNTCP, para la cuarta categoría del servicio doméstico diferencia los montos según la modalidad de contratación, ya sea con o sin retiro del establecimiento. Para julio 2026, los sueldos básicos de niñeras y cuidadores de personas se estructuran de la siguiente manera:

Modalidad con retiro : el valor mínimo por hora se fija en $3.996,45, mientras que el sueldo mensual de referencia alcanza los $505.302,76.

: el valor mínimo por hora se fija en $3.996,45, mientras que el sueldo mensual de referencia alcanza los $505.302,76. Modalidad sin retiro (Camas adentro): el piso por hora asciende a $4.435,86, estableciendo un haber mensual básico de $558.972,92.

Es fundamental destacar que estas cifras constituyen el mínimo legal obligatorio para el personal doméstico, incluso aquellos categorizados en las actividades de tareas de cuidado no terapéutico dentro del hogar.

Las familias empleadoras pueden acordar libremente remuneraciones superiores, basándose en el mérito o la experiencia, pero bajo ninguna circunstancia se pueden abonar sumas inferiores a las pautadas oficialmente en la paritaria.

Empleadas domésticas: adicionales por zona desfavorable para niñeras y la obligación del recibo digital de ARCA

Para quienes emplean personal de cuidado en la Patagonia, el impacto real sobre la escala salarial de niñeras incluye beneficios territoriales que elevan sustancialmente el costo de la hora de trabajo.

En las provincias de Río Negro y Neuquén (así como en Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y Patagones), se debe liquidar obligatoriamente el adicional por zona desfavorable del 31% sobre el sueldo básico, sumado al 1% extra en concepto de antigüedad por cada año de servicio acumulado desde septiembre 2020.

📝 El valor hora real en la Patagonia para julio 2026

Si tu niñera trabaja con retiro, la cuenta mínima por hora se desglosa así:

Básico Nacional por hora: $3.996,45

Plus por Zona Desfavorable (31%): $1.238,90

Total por hora en la Patagonia: $5.235,35 (sin computar antigüedad ni horas extras).

Toda la liquidación de estos haberes de julio 2026 debe registrarse, a través del sistema electrónico obligatorio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tal como lo dispone la Resolución General 5850/2026.

El uso de la Clave Fiscal para emitir este comprobante digital unificado reemplaza formalmente los antiguos formatos en papel, permitiendo que las trabajadoras consulten y descarguen su historial de haberes de forma autónoma en tiempo real para sus trámites previsionales o bancarios.