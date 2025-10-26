El debut de la BUP, votar por primera vez y otros testimonios de Neuquén en estas elecciones 2025

Una de las novedades de estas elecciones fue la Boleta Única Papel (BUP). Entre los votantes hubo un consenso mayoritario que el sistema era mejor que el anterior. El testimonio en los colegios y lo que se vio esta mañana en Neuquén capital. Qué dijeron los que sufragaron por primera vez y los que lo hicieron más allá de la edad obligatoria.

Las opiniones sobre el BUP, el sistema que debutó en estas elecciones 2025

«Mas limpio, menos sobres», opinó Mauro sobre el BUP. Se acercó a votar a la escuela 309. Dijo que ante de ir había «visto tutoriales».

Comentó que fue temprano y que cuando llegó «no había nadie» por lo que no hizo fila.

«No tiene nada de complejo. Fue rápido con el nuevo sistema. Es una obligación civil venir a votar», comentó a Diario RÍO NEGRO otros de los vecinos de Neuquén capital.

Nora que votó en la escuela 207 dijo que «era simple y rápido» pero «habría que haber tenido más en cuenta el tamaño de las letras. En proporción a lo que uno está acostumbrada era muy chica».

Durante la mañana se vio que fue ágil la votación de cada persona. No hubo casi filas en los colegios salvo excepciones en pocas mesas.

Elecciones 2025: votar más allá de la edad obligatoria y el uso de la CVA

«La forma de votar fue más práctica. Mejor que la anterior«, contó Norma Sánchez, de 80 años. «Soy neuquina de segunda generación. Mi padre fue de hecho constituyente en Neuquén».

Emitió su voto en la Cabina de Votación Accesible (CVA) que se dispuso en el CPEM12. Contó que en su mesita de luz «tiene la biblia y la constitución». «Yo vengo siempre a votar, lo vivo mucho cada votación», resaltó.

EL biombo, la cabina de sufragio en estas elecciones. Foto: Cecilia Maletti.

También Hayde (85) y Luis (69) usaron la CVA. Fueron juntos a votar. «Es muy bueno. Fue rápido, eficaz. Agradecemos que nos hayan bajado la urna», dijeron. Luis recordó que la primera vez que votó fue en 1983.

«Espero que en algún momento habiliten alguna mesa para las personas que están internadas. En la ley electoral debería plantearse esa posibilidad», pidió.

«Siempre es una alegría votar pensando en nuestro país», dijo Hayde, resaltando la importancia de participar de los comicios más allá que después de los 70 años ya no es obligatorio.

Elecciones 2025: «Estaba un poco nervioso», el testimonio de votar por primera vez

Como en cada sufragio hubo los que por primera vez emitieron su voto. Fue el caso del joven Lautaro Llanos. Minutos antes de las 9 fue a colegio ubicado sobre Hilario Cuadros al 2100. Cuando llegó no tuvo que hacer fila. «Fue difícil saber a quién votar», contó.

Al terminar fue aplaudido por las autoridades de mesa. Expresó que en la previa de la votación «estaba un poco nervioso» pero que disfrutó poder sufragar en estas elecciones legislativas.