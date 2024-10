El Concejo Deliberante de Neuquén pidió por la aparición de Luciana Muñoz, a más de 100 días de búsqueda

El Deliberante de Neuquén emitió hoy una declaración por la desaparición de Luciana Muñoz y solicitó que se envíen las comunicaciones al Ejecutivo para acelerar la búsqueda a 100 días de su ausencia. La comunicación se sancionó por unanimidad, un proyecto de la izquierda que colectó el respaldo de todos los bloques.

El concejal José Benegas (FITu), que en el inicio de la sesión sufrió una descompensación y luego retomó la actividad legislativa, fue el que fundamentó la declaración del cuerpo, que es una expresión de opinión de los concejales.

Expresamente la norma planteó la «profunda preocupación» por la desaparición de Luciana Antonella Muñoz Aguerre ocurrida el 13 de julio pasado y plantea que «las autoridades competentes» brinden acompañamiento e información sobre la investigación y búsqueda «y todo aquello de interés para la familia», con una remisión de una copia al Ejecutivo Provincial y Judicial.

La sanción de la comunicación se votó con la presencia en el recinto de los familiares de la estudiante del CPEM 76 (su mamá, Lila Aguerre, su abuela, tío y otros familiares) de Neuquén capital y de la concejala mandato cumplido y actual secretaria general de ATEN, Angélica Lagunas.

Benegas planteó el esfuerzo familiar que significa estar detrás de la búsqueda de una familiar desaparecida, sin lograr información y consideró que el proyecto permitirá sumar en el acompañamiento a la familia «en todo lo que la familia defina y necesite para llegar al buen puerto, que este caso llegue a una definición», dijo.

El concejal Joaquín Eguía (Hacemos Neuquén) aprovechó a realizar una fuerte arenga contra el gobernador Rolando Figueroa y el gobierno provincial. «Por qué no la buscan, no ponen recursos, ellos se ponen palos solos en la rueda (dijo en alusión al discurso de Figueroa en el Polo Tecnológico el día anterior), medio palo pongan en la búsqueda de Luciana» dijo.

También cuestionó que la ministra «que están candidateando para senadora» deje de sacarse fotos «porque tenemos una chica desaparecida hace 100 días y nadie parece que le importe».

La concejala Priscila Otton, del mismo bloque unidad, sostuvo que no alcanzaba con una declaración de preocupación e instó a los representantes de los bloques que gobiernan la provincia «a poner los recursos a disposición» para que la ciudad no siga teniendo familias que se deben exponer en la calle y diferentes ámbitos «pidiendo la aparición de sus hijas e hijos». «Tienen mucho más recursos que solo aprobar una declaración», cuestionó.

El respaldo del bloque del MPN estuvo a cargo de la concejala Victoria Fernández, que expresó la necesidad de redoblar esfuerzos para «comprometer a todos a encontrar a Luciana» luego de bregar porque «estas situaciones no se repitan».

Antes de lograr el respaldo unánime, habló la concejala de Comunidad, Laura Perez, en la que instó a la sociedad a «no descansar hasta traer información a la familia, que todo ayude para tener una respuesta». Dijo que «nadie es ajeno a la desaparición de una persona, pido a todos que colaboren y se ocupen», en tanto describió diversos mecanismos de difusión de la búqueda.

Luciana no regresó a su casa una tarde del 13 de julio y hay una detención vigente que es la de Maximiliano Avilés, un hombre que el que mantuvo una fugaz relación con Luciana y que permanece bajo sospecha por la inconsistencia de sus relatos brindados en sede judicial.