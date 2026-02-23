“El diario RÍO NEGRO siempre ocupó un lugar importante en nuestra vida”, dijo la ganadora de la pileta

Lorena Riffo estaba con un amigo en un stand de comidas de la Fiesta Nacional de la Manzana, esperando su sándwich de carne, cuando recibió el llamado que cambió la noche: acababa de salir sorteada y era la ganadora de la pileta instalada de Vital Servicios que sorteaba diario RÍO NEGRO. Sin dudarlo, se acercó al stand ubicado en uno de los accesos del predio y allí compartió la sorpresa y la emoción.

“Habíamos juntado los cupones desde que empezaron a salir, a principios de enero. Con mi mamá compramos el diario para mi abuelo. La verdad es que no sé cuántos cupones fueron, pero puse una tanda en el diario en Roca, otra en Neuquén. Y esta última la deposité el viernes en la Fiesta de la Manzana. No sé cuál de todas habrá salido, pero alguna de esas fue”, cuenta hoy, la docente universitaria ya más tranquila, desde su casa.

Y entonces entra en escena el verdadero protagonista de la historia: su abuelo, Ángel Marchiani. “Desde que tengo memoria, él lee el diario en papel. Yo tengo 40 años y él cumplió 87 hace dos semanas. Hace entre ocho y diez años empezamos a pagarle nosotros el diario cuando salió la tarjeta del Club Río Negro. Como lo iba a comprar igual, le dijimos: lo pagamos nosotros y nos quedamos con las tarjetas. Somos cuatro hermanos, así que nos servía”.

Lorena explica que el diario le llega cada mañana a la casa de su abuelo en Catriel y que la lectura es un ritual inquebrantable: se sienta al sol y lo lee completo. “El diario siempre ocupó un lugar importante en nuestra vida”, resume.

Sobre el destino de la pileta, todavía no hay definición. Además de un premio, el sorteo fue un mimo en un momento difícil. “Me había comprado una casa en General Roca, en pozo, pero el constructor frenó la obra el año pasado y ahora está todo judicializado. Así que la pileta me viene re bien para cambiar la energía. Justo hoy me escribió el abogado y me dijo: ‘Va cambiando la suerte’”.

Como la movida de los cupones fue familiar, una de las opciones es que la pileta se instale en Catriel, en la casa de sus padres, de donde salió el diario para su abuelo. Y agrega, entre risas: “La orden de compra de Open Sports ya la negocié: esa me la quedo yo”.

La familia se lleva una piscina marca Indusplast modelo Racionalista 600, de color celeste, que incluye un beneficio integral: la entrega e instalación básica completa, con equipos de filtrado, iluminación LED y kit de mantenimiento. El sorteo se realizó en vivo a través del streaming de Diario RÍO NEGRO y con lectores del diario como testigos en el stand.

Todavía podés participar por uno de los dos Toyota Yaris 0 km que se sortearán por el 114° aniversario del medio. Buscá tu cupón en el diario.