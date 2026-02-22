Video | Cazzu encendió la Fiesta de la Manzana 2026 con un show de alto impacto: así fue la apertura de «La Jefa»

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 se vistió de gala para recibir a la máxima referente del trap nacional.

El escenario «Carlos Soria» vibró desde el primer segundo con una apertura inesperada: los acordes de «Con otra» se fundieron con la fuerza de un grupo de malambo, marcando un cruce cultural que dejó atónitos a los miles de espectadores.

Malambo y trap: un inicio con sello propio

Foto: Juan Thomes.

Las primeras imágenes de la noche capturaron la potencia de los bailarines en escena, brindando un marco épico a la salida de Cazzu.

Foto: Juan Thomes.

La artista eligió este despliegue para reafirmar su identidad, logrando una atmósfera única que combinó la raíz folclórica con los ritmos urbanos que la llevaron a lo más alto.

Foto: Juan Thomes.

Look trendy y actitud de «Jefa»

Fiel a su estilo, Cazzu se robó todas las miradas con un look «all black» súper trendy. La cámara registró cada detalle de su outfit: un conjunto de falda y top negro que marcó tendencia, complementado con una estética vanguardista que ya es su marca registrada.

Foto: Juan Thomes.

Su carisma sobre las tablas confirmó por qué es una de las artistas más esperadas de esta edición.

Foto: Juan Thomes.

El aguante incondicional de los fans

Frente a las vallas, la marea de seguidores no dejó de crecer. Cientos de fans, que esperaron desde temprano bajo el sol del Valle, alzaron sus carteles con mensajes de cariño y pedidos de canciones.

Las fotos reflejan la emoción de una generación que encuentra en Cazzu una voz propia, en la previa de lo que será el cierre de otra jornada histórica con el show de Lali.