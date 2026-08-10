Empleadas domésticas: cambios en las tarifas de ARCA y su impacto en la cuota de agosto 2026

Por disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la cuota mensual del servicio doméstico correspondiente al período devengado de julio sufre un incremento directo en los VEPs que vencen en agosto 2026.

El ajuste no responde a variaciones en los aportes jubilatorios ni en la obra social de las empleadas domésticas, sino a un incremento en la tarifa de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Esta suba alcanza a todos los titulares de hogares en Río Negro y Neuquén que cuentan con personal registrado, convirtiéndose en un trámite indispensable para sostener la cobertura médica ante accidentes laborales y validar las deducciones anuales del Impuesto a las Ganancias.

Nuevos importes oficiales: ¿cuánto se paga por cuota del servicio doméstico a ARCA?

El esquema unificado que cobra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) combina aportes previsionales, obra social y la cobertura de la ART, variando según la franja horaria semanal y la categoría de la trabajadora.

Para las obligaciones que corresponden a los sueldos de las empleadas domésticas en agosto 2026, la tabla de valores obligatorios se desglosa así:

Trabajadores activos mayores de 18 años:

Menos de 12 horas semanales: el total pasa a $10.088,64 ($2.084,85 de aportes, $729,90 de contribuciones y $7.273,89 de ART).

De 12 a menos de 16 horas semanales: el importe final sube a $15.857,96 ($3.863,30 de aportes, $1.459,48 de contribuciones y $10.535,18 de ART).

16 horas semanales o más (Jornada completa): la cuota unificada alcanza los $43.082,70 ($25.694,55 de aportes, $2.128,79 de contribuciones y $15.259,36 de ART).

Personal jubilado:

Menos de 12 horas: $8.003,79 ($729,90 de contribuciones y $7.273,89 de ART).

De 12 a menos de 16 horas: $11.994,66 ($1.459,48 de contribuciones y $10.535,18 de ART).

16 horas o más: $17.388,15 ($2.128,79 de contribuciones y $15.259,36 de ART).

Trabajadores adolescentes (16 y 17 años):

Los montos totales según la carga horaria quedan en $9.358,74 (menos de 12 h), $14.398,48 (de 12 a 16 h) y $40.953,91 (más de 16 h).

Empleadas domésticas: calendario de vencimientos en agosto 2026 y la importancia de la registración

Para evitar la generación de intereses resarcitorios en la plataforma digital de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los empleadores deben tener presentes los plazos operativos para abonar la cuota del servicio doméstico en agosto 2026: