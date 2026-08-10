Abelardo de la Espriella dijo que habrá un «Puesto de Mando Unificado» para atender damnificados por el terremoto en Colombia

El presidente de Colombia anunció atención a damnificados por el terremoto. Foto: AP.

Luego del fuerte terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó que ordenó la «instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados».

Por el momento no se emitió alerta de tsunami.

El mensaje del presidente por el terremoto en Colombia

Abelardo de la Espriella comunicó en su cuenta de X que asumió «directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar».

Sumó que solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) «un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes». Agregó que estará «personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno».

«No están solos. El Estado está presente y actuando», expresó.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Edificios derrumbados en Colombia por el terremoto

El sismo tuvo una magnitud 7,4 según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos. Tuvo una profundidad de unos 100 km con epicentro cerca de San José del Palmar, Chocó (oeste).

La gobernadora de Chocó reportó en X que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay «heridos» y «daños graves en las edificaciones».

Según las autoridades locales, la cifra de muertos en todo el país ascendió a 73 en las primeras horas de la tarde.

El alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre «afectaciones graves» que están siendo monitoreadas con drones.

Medio locales difundieron imágenes de fachadas de los edificios caídas.



El terremoto se sintió con más fuerza en el oeste del país, y también fue percibido en Ecuador, Venezuela y Panamá.

Con AFP