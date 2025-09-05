Alerta por viento y ráfagas de 90 km/h en cuatro provincias este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo este 5 de septiembre.
Las condiciones de mal tiempo se mantiene este viernes en algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte para este 5 de septiembre. La advertencia es para cuatro provincias. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Ráfagas de 90 km/h: alerta por viento este viernes en Argentina
Se trata de un alerta amarillo vigente en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera.
«En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos», comunicó el SMN.
Recomendaciones del SMN por viento fuerte
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Los puntos más fríos del país este viernes
Según el ranking que hizo el SMN, entre las ciudades más frías en el reporte de las 7 de este viernes estaban Trelew (con -4,4°C) y le seguía Chapelco (San Martín de los Andes) con -2,2°C. Seguía la capital pampeana, con -1°C.
El top five lo completaron dos ciudades de Buenos Aires. Bolívar (0,3°C) y Junín (0,5°C).
