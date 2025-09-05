Alerta por viento y ráfagas de 90 km/h en cuatro provincias este viernes

Las condiciones de mal tiempo se mantiene este viernes en algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte para este 5 de septiembre. La advertencia es para cuatro provincias. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Ráfagas de 90 km/h: alerta por viento este viernes en Argentina

Se trata de un alerta amarillo vigente en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera.

«En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos», comunicó el SMN.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Evitá actividades al aire libre. Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Los puntos más fríos del país este viernes

Según el ranking que hizo el SMN, entre las ciudades más frías en el reporte de las 7 de este viernes estaban Trelew (con -4,4°C) y le seguía Chapelco (San Martín de los Andes) con -2,2°C. Seguía la capital pampeana, con -1°C.

El top five lo completaron dos ciudades de Buenos Aires. Bolívar (0,3°C) y Junín (0,5°C).