ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Alerta por viento y ráfagas de 90 km/h en cuatro provincias este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo este 5 de septiembre.

Redacción

Por Redacción

Alerta por viento en cuatro provincias. Foto: Gentileza NA.

Alerta por viento en cuatro provincias. Foto: Gentileza NA.

Las condiciones de mal tiempo se mantiene este viernes en algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte para este 5 de septiembre. La advertencia es para cuatro provincias. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Ráfagas de 90 km/h: alerta por viento este viernes en Argentina

Se trata de un alerta amarillo vigente en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera.

«En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos», comunicó el SMN.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  1. Evitá actividades al aire libre.
  2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
  3. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Los puntos más fríos del país este viernes

Según el ranking que hizo el SMN, entre las ciudades más frías en el reporte de las 7 de este viernes estaban Trelew (con -4,4°C) y le seguía Chapelco (San Martín de los Andes) con -2,2°C. Seguía la capital pampeana, con -1°C.

El top five lo completaron dos ciudades de Buenos Aires. Bolívar (0,3°C) y Junín (0,5°C).


Temas

Alerta

Clima

Pronóstico del Tiempo

Servicio Meteorológico Nacional

Viento

Las condiciones de mal tiempo se mantiene este viernes en algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte para este 5 de septiembre. La advertencia es para cuatro provincias. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios