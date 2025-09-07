Chau Confluencia de Sabores en Neuquén: los detalles que necesitas conocer para disfrutar a pleno de su último día

El gran Confluencia de Sabores llega a su fin. Este domingo se despide el festival que llena de sabores la región edición septiembre y desde Diario RÍO NEGRO te contamos todos los detalles que necesitas conocer para disfrutar al máximo. Clima, cronograma de clases y hasta el lineup de los shows en vivo.

El Jaime de Nevares se viste de color y sabores desde el sábado. En el lugar favorito de los neuquinos se lleva adelante el festival que fusiona lo mejor de la gastronomía con la música en vivo.

El evento comenzó a las 15 y se extenderá hasta las 22 este domingo.

Cómo estará el clima en el Confluencia de Sabores este domingo

Este domingo se espera que por la tarde la máxima se aproxime a los 20°C, con el correr de las horas y la llegada de la noche, las temperaturas descenderán a los 6°C. El cielo estará algo nublado con leves vientos del noroeste.

Confluencia de sabores en Neuquén: grilla de artistas que llenarán de magia el Jaime de Nevares este domingo

La actividad combina lo mejor de la gastronomía con la música y un ambiente ideal para disfrutar con amigos o en familia:

Domingo 7 de septiembre

15:00 – Espectáculo Infantil Duo D2

20:00 – Emerge

21:00 – Julia Inés

22:00 – VRule

Cronograma de clases culinarias en el Confluencia de Sabores este domingo

• 16: Nicolás Sotelo y Graciela Caffa: Sfogliatella de trucha, langostinos y piñones. Prime ribs gratinado con girgolas, panceta y provoleta, cremoso de manzana y batata, ensalada de mote.

• 17: Emanuel Cusinier y Guido Caudana: Strogonnof Sureño sobre cremoso de cabutia.

• 18: Brenda Ottonelli y Rosi Medel: Lingote Srpring Rose y pallet de frambuesas. Risotto de hongos- chivito-gremolata de piñones.

• 19: Matías Hidalgo y Roberto Noguera: Presentación de Pizza Napoletana. Patagonia fumeè. Straciatella, trucha ahumada, pickles de Manzana. El encuentro (versión vege). Pesto de piñones, girgolas y queso Ahumado. Tapeo patagónico de entre tablas cazuelas.

Shows musicales

• 15: Espectáculo Infantil: Dúo D2, que mezcla música y diversión pensada para toda la familia.

• 20: Emerge, banda de rock alternativo con melodías modernas y letras profundas.

• 21: Julia Inés, cantante y compositora que cautiva con su voz y su propuesta pop-folk cargada de emociones.

• 22: Vrule, un grupo que combina reggae, funk y groove para un espectáculo lleno de ritmo y baile.