El mapa de Río Negro ilustrado, en la mirada de Pablo Bernasconi

El artista barilochense Pablo Bernasconi plasmó la identidad rionegrina a través del arte. Un mapa que ilustra las diversas regiones de la provincia, con su geografía, historia, producción, cultura y turismo, es exhibido en el stand institucional en la Exposición Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

La idea, sin embargo, es que esa obra trascienda las fronteras y sea expuesta en otros países, incluso en ferias de turismo.

“Los mapas son representaciones simbólicas del mundo. No solo señalan caminos, ríos y ciudades, sino que traducen lo complejo del territorio en un lenguaje que podemos entender, y en ese acto, transforman el espacio en posibilidad. Más que un dibujo, este mapa describe narrativas silenciosas que nos invitan a habitar nuestro suelo con intención. El mapa puede ser memoria o promesa: como un poema que orienta”, describió Bernasconi.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, destacaron que la obra de Bernasconi «representa todo lo que somos, en un año especial en el que Río Negro cumple 70 años». «Elegimos mostrarnos al país con una propuesta que une arte, producción e identidad. El mapa que Bernasconi imaginó y creó es una forma de decir quiénes somos y hacia dónde vamos, con orgullo, con raíces y con mirada de futuro”, sintetizó el titular de la cartera, Carlos Banacloy.

El trabajo final tomó alrededor de un mes porque implicó mucho trabajo previo de investigación. «Uno solo conoce una parte ínfima de cada región«, admitió Bernasconi que ha expuesto sus obras sus obras en medios prestigiosos como The New York Times y The Wall Street Journal. «La idea -agregó- fue abordar las diversidades de todas las regiones de la provincia (las productivas y culturales). A partir de ahí, fui separando simbólicamente cada región con lo más significativo. Una síntesis porque el espacio era finito».

En la selección, se incluyeron algunos aspectos de cada región y se descartaron otros. Se abordó la flora y la fauna, la labor productiva, las características geográficas: «Cada símbolo tiene relación con el anterior y el próximo. Fue como armar un álbum de figuritas. Fui sumando elementos que me permitieran contar la historia de la provincia«.

En este caso, la obra es una gigantografía de unos 6 metros, pero se adaptará según las circunstancias. «La idea es que la gente pueda encontrar este producto en otras aplicaciones. Por mi parte, estoy contento con el resultado. Nunca había elaborado un mapa de esta forma. Tiene un estilo diferente al que uso siempre. Más sintético, pero me divirtió», concluyó.