En medio de despidos, el nuevo intendente dijo que falta personal en el parque Nahuel Huapi

Dámaso Larraburu, nuevo intendente del parque nacional Nahuel Huapi quien fue oficializado en las últimas horas, dijo que falta personal en la dependencia en una declaración controvertida ya que el organismo nacional ajustó la planta de trabajadores, entre ellos con una docena de despidos en Río Negro y Neuquén.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO el nuevo funcionario explicó que le planteó a Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, que «faltan guardaparques» y recordó el anuncio de la posible creación de una escuela para esos profesionales «en la zona de Mascardi» y agregó que «más allá del lugar, creo que es necesario; nos gustaría que venga a Mascardi o acá, porque es absolutamente necesaria», enfatizó.

Sobre su trabajo dijo que «me toca la posibilidad de estar al frente de uno de los parques más importantes de la Argentina, junto al Lanín e Iguazú, es de alta complejidad, un parque de una profundidad y una visualización no solo en nuestro país, sino en el mundo».

Larraburu recordó que «hace 20 días que estoy aquí, no tenía firma por la falta designación oficial» pero «me tomé esos días para conocer al personal» y agregó que «estoy contento, es un desafío que no esperaba».

Consultado sobre la situación de los despidos sostuvo que «acá hubo muy pocos, creo que tres, una fue reincorporada» y contó que «le dijimos al presidente de Parques Nacional que encontramos un recurso humano válido, no puedo conoce en 20 días el trabajo puntual» porque «hay mucha gente afuera, que son los guardaparques y son fundamentales».

Adelantó que «uno de los pilares de mi gestión será revitalizar la figura del guardaparque en su función de control y vigilancia» ratificó el uso de drones que sirven para la cobertura del «75 u 80%» de las 700.000 hectáreas del parque y que trabaja «para crear el primer hospital, porque no tenemos veterinario, solo alguno part time que trabaja con llamadas de emergencia. Más allá de la situación económica compleja del país deberíamos tener una persona fija y también un hospital» para la atención y el rescate de animales, y dijo que «tenemos el lugar y ya hablé con la gente de Infraestructura para hacer el proyecto».

Durante la charla ratificó que su gestión es por 180 días pero aclaró que «las razones no la conozco, es una resolución de la dirección de Parques, no lo pregunté. Sean seis meses un año o dos, vine a trabajar»; no estoy en condiciones de contestar» y añadió que «creo en la continuidad jurídica del estado más allá de los nombres».

Sobre el trabajo explicó que «nuestro pilar superior es la bajada de línea sobre trabajos y proyectos y después el trabajo con la gente de parques de acá, que tiene mucha experiencia. Vamos a trabajar el tema de la escuela, empezaremos con un plan lo más profundo posible, con el tema guardaparques, con los visitantes para que lo sienta más agradable, lograr mayores recursos, mejores servicios e infrestructura».

Por último dijo que «hay cuestiones a resolver que son enormes, si me quedo 180 días se trabajará a full y si viene alguien a reemplazarme seguirá en la misma línea porque no cambia la decisión nacional; estamos en permanente contacto con la política que fija el directorio de Parques Nacionales».

