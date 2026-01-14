El misterioso Chalet del Obelisco en venta: piden una cifra millonaria por la joya de la 9 de Julio

El paisaje porteño está a punto de cambiar de manos. El legendario Chalet Díaz, esa extraña vivienda de estilo normando que parece «aterrizada» sobre un edificio de oficinas en plena Avenida 9 de Julio, busca dueño. La propiedad completa, ubicada en Sarmiento al 1100, salió al mercado inmobiliario con una tasación de ocho millones de dólares.

El chalet es una referencia visual ineludible. Sin embargo, el comprador no solo adquiere metros cuadrados: se lleva una pieza de patrimonio protegido que no puede ser demolida ni alterada estructuralmente.

Un refugio en las alturas: los detalles del chalet

Construido en 1927, casi una década antes de que se inaugurara el Obelisco, el chalet fue el sueño de un inmigrante español que quería un lugar para descansar sin alejarse de su negocio.

Superficie: 200 m² cubiertos distribuidos en dos plantas y un altillo.

200 m² cubiertos distribuidos en dos plantas y un altillo. Ambientes: 5 habitaciones con pisos de pinotea originales y aberturas de época.

5 habitaciones con y aberturas de época. El dato: en los años 70, fue escenario de ensayos y visitas de Almendra , la banda de Luis Alberto Spinetta .

en los años 70, fue escenario de ensayos y visitas de , la banda de . Vistas: cuenta con dos terrazas que ofrecen una de las panorámicas más exclusivas de la Capital Federal.

Aunque el chalet es lo que atrapa la mirada, el negocio real para el inversor está debajo. El edificio es una mole de estilo francés con un potencial comercial enorme, aunque condicionado por su estatus de Patrimonio Cultural:

9 pisos de oficinas: plantas libres de 800 m².

plantas libres de 800 m². Local comercial: allí funcionó la mítica mueblería de Rafael Díaz, que llegó a ser la más grande de Sudamérica.

allí funcionó la mítica mueblería de Rafael Díaz, que llegó a ser la más grande de Sudamérica. Superficie total: más de 10.300 m² construidos, de los cuales 7.500 m² son rentables.

De dormir en un mostrador a la cima del mundo

La historia de Rafael Díaz es el clásico relato del «sueño argentino». Llegó de España a los 14 años y sus primeras noches en el país las pasó durmiendo sobre los mostradores de una tienda de telas en Once.

Con los años, construyó un imperio que incluyó la mueblería, el Teatro Buenos Aires y hasta su propia emisora, «Radio Muebles Díaz» (antecesora de Radio Rivadavia), cuyas antenas transmitían desde la misma terraza del chalet.