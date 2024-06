Video | ¿El Nahuelito volvió aparecer en Bariloche?: filmaron un extraño objeto en Playa Bonita

Una vecina de Bariloche grabó un video en Playa Bonita y las extrañas imágenes reflotan el mito del Nahuelito, la criatura que según las historias urbanas, recorre las aguas del lago, lejos de la población.

Una vecina llamada Lorena comentó que “estábamos en el km 8 de Playa Bonita cuando vimos esto. No es un barco, no es un velero, es algo raro que no logramos descifrar, cambiaba de formas y se levantaba de la superficie del agua. Realmente no supimos que pudo haber sido”, expresó a Radio Seis Bariloche.

Entre los seres fantásticos, uno de los más representativos del país, según el blog SavingSpot, es el Nahuelito, que comparte el podio mundial con vampiros, elfos, trolls, con el famoso Pie Grande, con el Chupacabras o el Monstruo del lago Ness, y algunos célebres dragones.

“Las criaturas mitológicas han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: desde temibles gigantes, misteriosas sirenas y astutos trolls hasta furiosos dragones, elfos mágicos y ninfas de los bosques”, dice el texto de introducción a este recorrido fantástico.

¿Más ovnis?: las extrañas luces en el cielo captadas por vecinos de Chos Malal

No es la primera vez que Neuquén es protagonista de lo que serían sucesos paranormales. De vez en cuando, en el cielo aparecen luces particulares, que muchos atribuyen a Objetos voladores no identificados. En el norte de la provincia, es la tercera vez que se divisan en el periodo de un año y fue ayer cuando vecinos de Chos Malal capturaron las últimas imágenes.

El año pasado, un periodista, investigador y ufólogo (experto en ovnis) mexicano con un amplio reconocimiento en muchos países compartió un video de un supuesto objeto volador no identificado en Buta Ranquil.

Luego, hace menos de dos meses, un piloto del vuelo AR1652 de Aerolíneas Argentinas informó a la torre de control del aeropuerto Presidente Perón de Neuquén que veía luces que se movían «todo el tiempo».