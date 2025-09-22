El niño herido en el vuelco de San Antonio Oeste evoluciona favorablemente en Roca

El Ministerio de Salud de Río Negro difundió este lunes un parte oficial sobre el estado de salud del niño que sobrevivió al accidente ocurrido en la Ruta 2, en las cercanías de San Antonio Oeste. La información llevó algo de alivio en medio de la conmoción que provocó la tragedia, ya que confirmaron que el menor evoluciona favorablemente.

Fatal accidente: el estado de salud del niño internado en Roca

De acuerdo con el parte, el niño permanece internado en el hospital Francisco López Lima en Roca, en buen estado general y no fue necesario realizarle una intervención neuroquirúrgica, como se había evaluado en un primer momento. Continúa bajo estricta observación, con controles de glucosa permanentes, y acompañado en todo momento por sus familiares más cercanos.

Los profesionales explicaron además que se intenta retirarle el tubo para que pueda comenzar a alimentarse por sus propios medios. Ese paso, considerado clave en su recuperación, permitiría proyectar un panorama más alentador en los próximos días.

El accidente ocurrió el domingo cuando el Chevrolet Cruze en el que viajaban el niño y su madre, Nadia Paola Sotelo, de 36 años, salió de la cinta asfáltica y volcó a la altura del kilómetro 37. El auto dio varios tumbos y la conductora falleció en el acto. Psicóloga de la provincia de Neuquén y oriunda de Formosa, Sotelo se dirigía hacia la capital neuquina al momento del siniestro.

Los primeros datos indican que el vehículo mordió la banquina y esa maniobra habría desencadenado el vuelco. La fiscalía de San Antonio Oeste continúa con la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.