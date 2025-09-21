Fatal accidente: una mujer murió tras volcar cerca de San Antonio Oeste, su hijo está grave y fue trasladado a Roca

Este domingo un fatal accidente tuvo lugar en cercanías a San Antonio Oeste. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, una mujer murió producto de un vuelco en sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 40. Su hijo viajaba con ella y sufrió heridas de consideración. Está siendo trasladado a Roca para ser asistido. La Policía trabaja en el lugar.

El accidente ocurrió este domingo cerca del mediodía. Por motivos que aún se intentan esclarecer, la mujer perdió el control del vehículo y terminó volcando a la vera de la Ruta 3, en el kilómetro 40, cerca de SAO.

La mujer murió en el lugar del accidente. Las primeras informaciones indican que era oriunda de Neuquén.

Junto a ella viajaba su hijo, que, según trascendió, se encuentra «delicado» y tuvo que ser trasladado a Roca para recibir asistencia médica especializada. No hay más detalles sobre su estado de salud hasta el momento.

Murió un hombre en un accidente sobre Ruta 23, cerca de Valcheta este domingo: era de Aguada Cecilio

El comisario Comisario Ricardo Chepu indicó que el accidente ocurrió este domingo a las 6.55, en el kilómetro 59 de la Ruta Nacional 23 entre Valcheta y Aguada Cecilio. Según su relato, un llamado alertó de un auto volcado a la vera de la ruta.

El personal Policial llegó al lugar y constató el vuelco de un Volskwagen Senda. Su conductor estaba en el interior del rodado sin signos vitales.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y dispuso que trabaje en el lugar el gabinete de criminalística. El joven era de Aguada Cecilio y su cuerpo fue entregado a sus familiares para su inhumación.