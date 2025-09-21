Quién era la mujer que murió este domingo en un accidente cerca de San Antonio Oeste: su hijo lucha por su vida

Este domingo, cerca del mediodía, un trágico accidente en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 40, terminó con la vida de una mujer y dejó a su hijo en estado grave. Según informaron fuentes policiales, el vehículo en el que viajaban perdió el control tras morder la banquina y dio varios tumbos, provocando que la conductora falleciera en el lugar. Quién era.

La Policía y la Fiscalía de turno se encuentran trabajando en la escena para esclarecer las circunstancias del vuelco. Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, se trata de Paola Sotelo, psicóloga de 36 años, quien trabajaba como psicóloga en Neuquén y se dirigía hacia su ciudad tras un viaje.

Junto a ella viajaba su hijo, que según las primeras informaciones salió despedido del vehículo durante el accidente y fue trasladado de urgencia al hospital de Roca para recibir asistencia médica especializada.

El tránsito en la Ruta 2 se vio afectado durante varias horas mientras el personal policial trabajaba para asegurar el lugar y permitir la llegada del gabinete de criminalística, que se encargó de recabar pruebas y analizar las condiciones en las que ocurrió el vuelco.

Fatal accidente en la Ruta 2: cuál es el estado del niño

El estado del niño es grave: ingresó con traumatismo de cráneo y permanece con respiración mecánica asistida. Según pudo saber este medio, le realizaron una tomografía y se evaluaba la necesidad de una intervención quirúrgica. El pronóstico es reservado.