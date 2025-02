«El que se mete con María Becerra se mete conmigo»: la advertencia de Dillom a Javier Milei antes de tocar en la Fiesta de la Manzana 2025

La Fiesta de la Manzana 2025 tendrá su fecha inaugural el próximo viernes en Roca. Los protagonistas serán Airbag y Dillom, quienes cerrarán la fecha. Este último sábado, el rapero apuntó contra Javier Milei por sus declaraciones en contra de María Becerra después de tocar en la Fiesta de la Confluencia 2025 en Neuquén. “El que se mete con María BCRA se mete conmigo ¿Escucharon?», sostuvo el músico durante su presentación en el Cosquín Rock.

Además, el rapero agregó : «Si tocan a uno saltamos todos. No importa la ideología, las creencias. Así debería ser”. Los dichos en defensa de la artista pop oriunda de Quilmes fueron lanzados antes de interpretar su canción «Mi peor enemigo», realizada junto con Andrés Calamaro para su último álbum «Por cesárea».

En la última placa- publicada en abril del año pasado- Dillom también colaboró con Lali Espósito en su canción «La Carie».

El presidente Javier Milei ha apuntado contra María Becerra y Lali Espósito. Derechos de la imagen: Juan Carlos Rojas.

Vale decir que la reconocida cantante ya tiene un cruce frecuente con el mandatario libertario, que la ha apodado como «Ladri Depósito» durante una entrevista con el periodista Esteban Trebucq semanas atrás.

Dillom cargó indirectamente contra el gobierno de Javier Milei: «La última vez me fui con una denuncia penal»

Durante su show en el escenario cordobés, también el rapero Dylan León Masa criticó indirectamente al gobierno nacional, pero optó por no hacer declaraciones porque advirtió que la última vez lo denunciaron penalmente.

Fue cuando hizo un cover de la canción Sr. Cobranza y dijo que al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, «en la plaza lo tienen que matar».

“Ustedes saben que yo no puedo decir nada porque la última vez en este festival me fui con una denuncia penal. Así que hoy ‘shhh'», dijo el músico mientras el público cantaba canciones como «El que no salta, votó a Milei».

El rapero finalizó su convocante noche subiéndose al escenario junto con los Auténticos Decadentes, la famosa banda que tocó el sábado pasado en la Fiesta de la Confluencia 2025. Juntos interpretaron su clásico «Los Piratas».

La primera fecha del Cosquín Rock se llevó adelante en un predio embarrado por las lluvias. Es su 25° edición. Este año se presentan más de 100 artistas distribuidos en seis escenarios en el Aeródromo de Santa María de Punilla.