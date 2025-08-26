El reclamo de justicia de la mamá de Silvia Cabañares, a dos años del femicidio: «La causa está muy lenta»

Este 26 de agosto se cumplen dos años del femicidio de Silvia Cabañares. Su mamá, Flavia Currumil, habló sobre la investigación «y pidió que se acelere». En septiembre de 2024, un jurado popular declaró responsables a cuatro de los cinco acusados por el abuso sexual grupal. La mujer neuquina fue hallada muerta en Balsa Las Perlas. Por el femicidio, hay un imputado.

Escuchá a Flavia Currumil en RN Radio:

«Pedir que se investiguen a fondo a todos los responsables. Que llamen a declarar a todos los que tengan que hacerlo. Ya son dos años de que esta causa está en Cipolletti y está muy lenta. Que se acelere la investigación», señaló en diálogo con «Vos al aire».

Contó que intentó que se unificara la causa de abuso y femicidio «pero no se ha podido».

Hoy dará una conferencia a las 10 en la Fiscalía de Cipolletti, junto al abogado César Alfaro y representantes de organizaciones «que vienen acompañando esta lucha».

Comentó que el fin de semana hubo una actividad en los puentes carreteros Neuquén-Cipolletti. Dijo que fue «una muraleada» donde participaron varias organizaciones. Señaló que pese que hubo viento «no se freno la actividad».

Las acusaciones en el caso de Silvia Cabañares

En septiembre del año pasado, un jurado popular declaró responsables a cuatro de los cinco acusados por el abuso sexual grupal de Silvia Cabañares. Según expuso la Fiscalía, uno de los cinco acusados invitó a la mujer a comer un asado junto al resto de los imputados. Según se probó durante el juicio, le dieron pastillas y bebidas alcohólicas, colocándola en una situación de vulnerabilidad y, de manera grupal, la abusaron sexualmente.

Entre los culpables están Raúl Horacio Vidal, Jairo Luciano Laurín, Félix Darío García y Oscar Alejandro Guerrero.

En un comunicado del año pasado, la fiscalía señaló sobre el abuso y el femicidio que «hasta el momento, no surgieron indicios de que ambos hechos hayan tenido vinculación».

Gonzalo Damián Segobia, es el único imputado. Según expusieron durante una audiencia, el hombre junto a otro sujeto aún no identificado, llevó a Silvia a bordo de un auto gris desde la intersección de las calles Chocón y Linares hasta un basural en Balsa Las Perlas, cerca de las 2 de la madrugada.

Allí compartieron bebidas alcohólicas y aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, comenzaron un ataque brutal. Silvia fue golpeada con una botella de vidrio, que luego se rompió y fue usada para seguir hiriéndola.

A pesar de estar agonizante, continuaron agrediéndola, causándole al menos 17 heridas con un cuchillo y los vidrios. La herida fatal fue un corte en el cuello. Luego arrastraron su cuerpo al interior del terreno y huyeron.