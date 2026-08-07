El telescopio solar más potente del mundo captó las imágenes más nítidas de la superficie del Sol: qué descubrieron los científicos

Un equipo internacional de investigadores obtuvo las imágenes de mayor resolución jamás registradas de la fotosfera, la superficie visible del Sol. Las observaciones, realizadas con el Telescopio Solar Daniel K. Inouye, permitieron descubrir estructuras nunca vistas con este nivel de detalle y aportan nuevas pistas sobre el comportamiento de nuestra estrella.

Un equipo internacional de científicos logró obtener las imágenes de mayor resolución de la superficie del Sol gracias al Telescopio Solar Daniel K. Inouye, ubicado sobre el volcán Haleakala, en la isla de Maui (Hawái, Estados Unidos).

El hallazgo, publicado esta semana en la revista científica Nature, muestra que la fotosfera, la capa visible del Sol, posee una estructura mucho más compleja de lo que indicaban los modelos desarrollados hasta ahora. Las nuevas observaciones permitirán comprender mejor cómo circula la energía dentro de la estrella y cómo se generan algunos de los fenómenos que afectan al clima espacial.

El telescopio que permitió observar el Sol con un nivel de detalle sin precedentes

El Telescopio Solar Daniel K. Inouye, financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF), es actualmente el observatorio solar terrestre más avanzado del mundo.

Su espejo primario, de cuatro metros de diámetro, le permite distinguir detalles de apenas unas decenas de kilómetros sobre la superficie solar, una resolución impensada hasta hace pocos años.

Gracias a esa capacidad, los investigadores pudieron analizar una región magnéticamente activa cercana a una mancha solar y registrar estructuras extremadamente pequeñas que hasta ahora permanecían ocultas.

Qué es la fotosfera y por qué resulta tan difícil estudiarla

La fotosfera es la capa visible del Sol, la que observamos desde la Tierra. Allí el plasma —un gas extremadamente caliente compuesto por partículas cargadas— se encuentra en constante movimiento debido a intensas corrientes de convección y a la acción de poderosos campos magnéticos.

Aunque desde hace décadas los científicos sabían que esta región era altamente dinámica, observar sus estructuras más pequeñas representaba un enorme desafío tecnológico.

Las nuevas imágenes revelan una superficie formada por bandas, filamentos y pequeños torbellinos, con un nivel de detalle nunca antes alcanzado.

Un fenómeno que hasta ahora solo existía en los modelos teóricos

Uno de los principales aportes del estudio fue la primera confirmación observacional de la presencia de las llamadas inestabilidades de Kelvin-Helmholtz en la superficie del Sol.

Este fenómeno físico aparece cuando dos capas de un fluido se desplazan a velocidades diferentes, generando ondulaciones y remolinos en la zona de contacto. Es un proceso conocido en la atmósfera terrestre, en los océanos e incluso en las nubes, pero hasta ahora no había podido identificarse de manera concluyente en la fotosfera solar.

Según explicó David Kuridze, investigador del Observatorio Solar Nacional (NSO) de Estados Unidos y autor principal del trabajo, las imágenes revelan con un detalle sin precedentes cómo la materia solar se mezcla en escalas espaciales diminutas.

El científico agregó que identificar estas inestabilidades permite comprender mejor cómo interactúan el plasma y los campos magnéticos, un proceso clave para explicar la forma en que el Sol transporta y libera enormes cantidades de energía.

Por qué este descubrimiento es importante

Comprender con mayor precisión el comportamiento de la superficie solar no solo ayuda a conocer mejor la física de nuestra estrella.

También permite mejorar los modelos que explican las erupciones solares, las tormentas geomagnéticas y otros fenómenos del clima espacial, capaces de afectar satélites, sistemas de navegación, comunicaciones e incluso redes eléctricas en la Tierra.

Las imágenes obtenidas por el Telescopio Solar Daniel K. Inouye representan un nuevo paso para desentrañar los mecanismos que regulan la actividad del Sol y anticipar con mayor precisión sus efectos sobre nuestro planeta.