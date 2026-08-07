ChatGPT elimina el límite de chats para usuarios gratuitos: qué cambia con la llegada de GPT-5.6 Luna

OpenAI anunció una de las actualizaciones más importantes para ChatGPT: los usuarios de los planes Free y Go ya no tendrán un límite de conversaciones por texto. La compañía también presentó nuevas funciones para las suscripciones Plus y Pro.

OpenAI anunció una serie de cambios que modificarán la forma en que millones de personas utilizan ChatGPT. La principal novedad es que los usuarios de las cuentas gratuitas (Free) y Go podrán mantener conversaciones por texto sin límite, eliminando la restricción que hasta ahora permitía un número acotado de mensajes antes de bloquear temporalmente el servicio.

La actualización llegará junto con GPT-5.6 Luna, el nuevo modelo que se convertirá en el predeterminado para quienes utilizan ChatGPT sin costo. El despliegue comenzará durante esta semana y se realizará de manera gradual.

Qué cambia para los usuarios gratuitos

Hasta ahora, quienes utilizaban la versión gratuita de ChatGPT podían encontrarse con un límite de mensajes de texto durante determinadas franjas horarias.

Con el nuevo esquema, las conversaciones escritas pasarán a ser ilimitadas, lo que permitirá mantener chats sin interrupciones por alcanzar un cupo de uso.

Sin embargo, OpenAI aclaró que seguirán existiendo restricciones para otras funciones que consumen más recursos, entre ellas:

Generación de imágenes.

Análisis de archivos y documentos.

Conversaciones por voz.

Algunas funciones avanzadas de razonamiento.

Cuando un usuario alcance el límite permitido en alguna de estas herramientas, ChatGPT mostrará un aviso indicando cuándo podrá volver a utilizarlas.

GPT-5.6 Luna será el nuevo modelo para Free y Go

La actualización también incorpora GPT-5.6 Luna, una versión más rápida y eficiente del sistema, diseñada para responder consultas cotidianas con mayor velocidad y precisión.

Según explicó OpenAI, Luna reemplazará al modelo utilizado actualmente por los usuarios gratuitos y ofrecerá mejoras en la calidad de las respuestas sin aumentar el costo del servicio.

Qué novedades llegan para los usuarios Plus y Pro

Los clientes de ChatGPT Plus y Pro también recibirán mejoras con la actualización de GPT-5.6 Sol, el modelo más avanzado de la familia GPT-5.6.

De acuerdo con OpenAI, esta versión mejora especialmente las tareas de:

Investigación en la web.

Planificación de proyectos.

Redacción de textos.

Resolución de problemas complejos.

Razonamiento sobre fechas, cifras y fuentes.

Además, incorpora nuevas opciones para ajustar el nivel de razonamiento que el modelo aplica antes de responder.

Una actualización en medio del crecimiento de ChatGPT

Los cambios llegan en un momento de fuerte expansión para la plataforma. OpenAI aseguró que ChatGPT superó los 4.000 millones de usuarios activos semanales, una cifra récord para el servicio, mientras continúa ampliando el acceso a funciones de inteligencia artificial para usuarios gratuitos y de pago.l segmento de pago ya comenzaron a distribuirse gradualmente, mientras que los usuarios del servicio gratuito accederán al nuevo modelo durante el transcurso de la semana antes de la habilitación completa de los chats ilimitados.