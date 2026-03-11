El tiburón de casi 400 años que asombra a la ciencia: habría nacido en 1627 y es uno de los más viejos del océano

El tiburón de casi 400 años que asombra a la ciencia

El sorprendente hallazgo que captó la atención de la comunidad científica se realizó en las aguas del océano Ártico. Un grupo de investigadores indicaron que se trata de un tiburón de Groenlandia que podría tener cerca de 399 años y esto lo convertiría en uno de los vertebrados más longevos jamás registrados.

El dato surge de estimaciones que se basan en estudios científicos que analizaron la edad de distintos ejemplares de esta especie que habita en las aguas frías y profundas del océano Ártico. Según los cálculos, el ejemplar había nacido aproximadamente en 1627.

El tiburón más viejo del océano: lo que reveló el estudio científico

El descubrimiento se consolidó a partir de una investigación internacional que se publicó en la revista científica Science. El trabajo analizó en total a 28 tiburones de Groenlandia que habían sido capturados de manera incidental.

Los científicos utilizaron un método poco común para determinar la edad. El trabajo consistió en la datación por radiocarbono en las lentes oculares, un tejido de ojo no se regenera después del nacimiento; y la comparación con niveles históricos de carbono para estimar el momento en que se formó el tejido.

Los resultados revelaron que la edad promedio estimada de los ejemplares analizados fue de al menos 272 años y el tiburón más grande, que superaba los 5 metros, tendría unos 399 años. Aunque podría haber un margen de error, su nacimiento se ubicaría cerca del año 1627.

Estos datos permitieron ubicar al tiburón de Groenlandia como el vertebrado con mayor esperanza de vida conocido.

El tiburón más viejo del océano: la explicación de por qué pudo vivir tantos siglos

Los científicos creen que la longevidad de esta especie se debe a una combinación de factores biológicos y ambientales.

Entras las razones principales destacan el crecimiento extremadamente lento que poseen, crecen un centímetro por año; la madurez sexual tardía ya que recién alcanzan la adultez alrededor de los 150 años; su metabolismo bajo, adaptado a temperaturas cercanas al congelamiento; y su hábitat, viven a profundidades que pueden superar los 2.000 metros.

Vive en el océano Ártico y es de Groenlandia

Además investigaciones recientes sugieren que estos tiburones podrían tener mecanismos genéticos que ayudan a reparar el ADN, lo que contribuiría a su resistencia al envejecimiento y a enfermedades.

Cómo es el tiburón más viejo del océano

Esta especie presenta otras características que la hacen única dentro del mundo marino:

Puede alcanzar hasta 7 metros de largo y pesar más de 1.000 kilos .

y pesar más de . Nada muy lento, a menos de 2 km/h .

. Se alimenta de peces, focas, calamares y restos orgánicos.

Es una especie ovovivípara, con reproducción poco frecuente.

Pese a su extraordinaria capacidad de supervivencia, el tiburón de Groenlandia enfrenta amenazas como la pesca incidental, el cambio climático y la contaminación en el Ártico.