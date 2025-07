El top 10 de los productos más elegidos en la plataforma china que no es Shein ni Temu: sorpresa, no hay celulares

Las compras en plataformas de e-commerce chinas aumentan con el correr de los días en Argentina y son cada vez más los que se animan a pedir desde ropa, hasta bazar y productos de skincare. Si bien las más elegidas son Shein y Temu, hay una tercera que años de trayectoria y un sin fin de ofertas. Este es el top 10 de los productos más comprados en AliExpress.

Según el sitio de AliExpress «esta es la lista de lo que más está comprando la gente en Argentina este año». Algunas son un tanto obvias, pero otras sorprenden. Lo que si llama la atención es la falta de celulares en este ranking.

Uno a uno el top 10 de productos más elegidos en Aliexpress Argentina

El listado de los productos más elegidos en AliExpress es el siguiente:

Smartwatches : en su versión económica con funciones básicas de conteo de pasos, medición de ritmo cardíaco y alertas. No son marcha Apple ni Galaxy. El precio mínimo es de $27.000

Cámaras de seguridad: las más elegidas son las que se configuran fácil con el celular y permiten un monitoreo en tiempo real. Un kit ronda en los $100.000

Auriculares inalámbricos desde $16.000 en marcas no oficiales.

Mini proyectos para ver películas: estos proyectores son compactos, fáciles de usar y funcionan bien con Netflix, YouTube y más. A partir de $60.000

Lamparas LED: las tiras para iluminar habitaciones, sobre todo para quienes eligen una decoración más «gamer» siguen siendo tendencia. A partir de $5.000

Kits de uñas en gel desde $10.000

Cargadores y cables reforzados: hay de todos los tipos, incluidos los de carga rápida. $9.000 o más.

Ropa deportiva: desde remeras dry-fit hasta calzas de entrenamiento.

Gadgets para el auto: desde cámaras para el tablero hasta organizadores de asiento

desde cámaras para el tablero hasta organizadores de asiento Organizadores y accesorios para la casa: cajas plegables, soportes para celulares, ganchos mágicos y las famosas «bolucompras».



¿Hay un límite para comprar en Shein, Temu o AliExpress desde Argentina?

La carga tributaria para realizar compras en el exterior bajó del 67% al 21%, dado que se sigue cobrando IVA en las importaciones.

Además, se aumentó de 1.000 dólares a 3.000 dólares los límites de importaciones eventuales (courier) y los pequeños envíos.

En cuanto a las compras que no pasen de los 400 dólares no tendrán que pagar aranceles de importación, mientras que el régimen de pequeños envíos limita esta compras hasta 5 por año, mientras que en el caso del courier no hay límites.

Por último, cada paquete no debe excederse de los 50 kilogramos, independientemente del peso total del envío.