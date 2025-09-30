El túnel oculto bajo el río que une dos ciudades argentinas y cambió la historia de Sudamérica

Su construcción fue un referente de ingeniería en América del Sur.

Un túnel oculto bajo el agua cambió para siempre la movilidad en Sudamerica. Se trata del Túnel Subfluvial Raúl Uranga, una obra de ingeniería inaugurada en 1969 que conecta Paraná con Santa Fe y que se convirtió en un ícono regional por su magnitud tecnológica, logística y económica.

La construcción que unió dos ciudades y revolucionó el litoral

Este túnel no solo une dos ciudades estratégicas del Litoral argentino, sino que también colocó a América del Sur en el mapa mundial de la ingeniería avanzada. Con una extensión de 2,5 kilómetros, la estructura permitió la circulación de miles de vehículos diarios, redujo tiempos de viaje y mejoró la logística de la región.

Desde su inauguración, el Túnel Subfluvial marcó un antes y un después en la conectividad. Paraná y Santa Fe quedaron integradas de manera directa, sin depender del transporte fluvial ni de largas demoras en puentes lejanos. La obra representó un salto histórico para la movilidad.

Además, el proyecto impulsó el desarrollo urbano y económico de ambas localidades. El dinamismo comercial y la posibilidad de intercambio ágil entre provincias consolidaron al túnel como motor de integración regional.

Una obra que dejó huella en la historia de la ingeniería

Según destacó Diario UNO, la construcción del túnel significó miles de puestos de trabajo directos e indirectos, con un impacto social inmediato en el Litoral. Su diseño e implementación se transformaron en referencia para futuros proyectos de infraestructura en América del Sur.

Otro de los aspectos relevantes es la innovación tecnológica que representó en su época. Fue considerado un avance sin precedentes en la región y un modelo a seguir en materia de conectividad bajo el agua.

Hoy, más de medio siglo después, el Túnel Subfluvial Raúl Uranga sigue siendo una pieza clave para el tránsito diario. Miles de personas y cargas atraviesan el Paraná cada día, confirmando su vigencia y relevancia.