Mapa | Dónde está el túnel bajo el río que conecta dos ciudades argentinas y fue clave en la historia de Sudamérica

El túnel bajo el río que conecta dos ciudades argentinas y fue clave en la historia de Sudamérica es el Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Sylvestre Begnis. Es una obra de ingeniería que fue inaugurada en 1969 que logró conectar Paraná con Santa Fe y se la considera un ícono regional por su magnitud tecnológica, logística y económica.

El nombre oficial y actual de esta increíble obra es Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Sylvestre Begnis, pero anteriormente era conocido como Túnel Hernandarias.

Este cruza por el río Paraná, fue inaugurado el 13 de diciembre de 1969 y se convirtió en la pimera conexión vial que unió la región de la Mesopotamia argentina (Entre Ríos, Corrientes y Misiones) con el resto del país.

La construcción que unió dos ciudades y revolucionó el litoral

Este túnel no solo une dos ciudades estratégicas del Litoral argentino, sino que también colocó a América del Sur en el mapa mundial de la ingeniería avanzada. Con una extensión de 2,5 kilómetros, la estructura permitió la circulación de miles de vehículos diarios, redujo tiempos de viaje y mejoró la logística de la región.

Desde su inauguración, el Túnel Subfluvial marcó un antes y un después en la conectividad. Paraná y Santa Fe quedaron integradas de manera directa, sin depender del transporte fluvial ni de largas demoras en puentes lejanos. La obra representó un salto histórico para la movilidad.

Además, el proyecto impulsó el desarrollo urbano y económico de ambas localidades. El dinamismo comercial y la posibilidad de intercambio ágil entre provincias consolidaron al túnel como motor de integración regional.