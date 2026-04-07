Emergencia hídrica: ya está funcionando el primer módulo potabilizador en Centenario

El primer conteiner de cuatro se instaló sobre el canal de riego de la localidad. Foto: gentileza.

Este lunes se puso en funcionamiento el primer módulo potabilizador en Centenario que adquirió el gobierno provincial y que buscará brindar el servicio a 4.500 personas en un sector de la localidad.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, contó en RÍO NEGRO RADIO cómo funcionará este sistema, mientras se desarrolla la ampliación de la planta Mari Menuco.

Módulos potabilizadores: una solución temporaria

«Hay ciertas zonas en las que la presión en la red de suministro disminuye mucho, primero porque los tanques de abastecimiento no alcanzan a recargarse y segundo porque tenemos alta demanda por las altas temperaturas«, explicó Salvatori.

Según el secretario, si bien la temporada de altas temperaturas ya finalizó, la demanda de agua aún se mantiene. Mencionó que la solución a este problema ya se está ejecutando con la ampliación de la planta Mari Menuco.

Como la mega obra podría tardar hasta dos años y medio en finalizarse, el gobierno provincial decidió «generar sistemas de filtración rápida» con la instalación temporal de módulos potabilizadores.

Cómo funciona el sistema temporario

«Es un container marítimo de 12 m de largo en el cual se instalan los tanques con el cloro, el tanque con el floculante, el elemento químico que hace bajar la turbidez en el agua, los grandes tanques con grava para realizar la filtración y las bombas que inyectan el agua y la pasan por los sistemas de filtración», describió el funcionario.

El primer container de cuatro se instaló sobre el canal de riego de la localidad «de esta manera podemos inyectar rápidamente el agua en la red para dar una solución inmediata«.

El módulo suministrará a 4.500 personas en uno de los sectores más vulnerables de la provisión del servicio. «Estos sistemas potabilizan 60.000 litros de agua por hora, tomamos una media de 300 litros por día que consuma una persona», aclaró.

Sostuvo también que, aunque se normalizó el abastecimiento de agua, es necesario el uso racional del servicio.