Emergencia ígnea: el Parque Nacional Lanín aplica multas millonarias por hacer fuego en lugares prohibidos

La Intendencia del Parque Nacional Lanín informó que, debido a la vigencia de la emergencia ígnea, se han intensificado las recorridas de control en áreas lacustres, costas de lagos, ríos y sitios de uso público. La medida busca frenar conductas de alto riesgo en un contexto de extrema vulnerabilidad frente a los incendios forestales.

A pesar de la información difundida, los operativos detectaron a personas realizando fuego y acampando en sectores no habilitados, además de circular con mascotas. Según el comunicado oficial, estas acciones «ponen en peligro los ecosistemas del Parque, la infraestructura y la vida humana».

Las cifras de las multas y sanciones

El Parque Nacional Lanín confirmó que ya se están labrando actas de infracción con montos severos:

Multas económicas: Van desde los $400.000 hasta los $6.000.000 , dependiendo de la gravedad del caso.

Van desde los , dependiendo de la gravedad del caso. Denuncias penales: Se realizarán de forma automática en los casos detectados de fuego en lugares no habilitados.

Desde la institución recordaron que hacer fuego está terminantemente prohibido fuera de los campings que cuentan con prestaciones habilitadas. Esta medida no admite excepciones y es considerada fundamental para prevenir daños irreversibles en el área protegida.

Participación ciudadana y denuncias por fuego en lugares prohibidos

La Intendencia solicitó la colaboración de residentes, guías y prestadores turísticos para fiscalizar y reportar irregularidades. Para ello, se habilitó el contacto con la Radioestación del Parque:

Teléfono de denuncia: 02972-427210.

02972-427210. Requisito: se pueden aportar registros fotográficos o material audiovisual como prueba de la infracción.

«Cuidar el área protegida es una responsabilidad de todos», reiteraron desde el Parque Nacional Lanín, apelando a la conciencia de los visitantes en plena temporada estival.