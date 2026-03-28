Emilia murió cinco días después de nacer en Cipolletti: sus padres impulsan una denuncia penal

El 29 de noviembre del año pasado, cuando Nadia transitaba el tramo final de su embarazo, tuvo pérdidas. Concurrió de urgencia al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, junto a José, su pareja y la obstetra que la atendió les advirtió que el caso era grave. Se le había desprendido la placenta.

«Al cabo de una hora, nos consiguieron un traslado al Policlínico Modelo de Cipolletti porque en el hospital no había ginecólogos ni anestesistas, pese a ser de alta complejidad. No se estaban pagando las guardias. La beba nació sin vida, pero después de diez minutos de hacerle reanimación, lograron que recuperara el pulso. La hora de asfixia que pasó en el hospital afectó todos sus órganos«, relata con dolor su padre, José Hualquipan que impulsó una denuncia penal por homicidio culposo y mala praxis.

Este diario intentó comunicarse con las autoridades del hospital de Cipolletti que, tras la renuncia del director Juan Pablo Palma, a mediados de enero, atraviesa un período de transición institucional con un esquema de conducción provisoria a cargo de Sergio Wisky. Pero no hubo respuestas ante la consulta por este caso.

En tanto, desde el Ministerio de Salud de Río Negro, respondieron que la cartera «está colaborando con la justicia en todo lo que necesita para avanzar con su investigación, como ocurre en todos los casos».

Emilia, la beba, nació a las 3 de la madrugada y cinco horas después, fue trasladada al hospital Castro Rendón de Neuquén, de alta complejidad, donde quedó internada. Su evolución no fue buena y cinco días después, murió.

«Éramos papás primerizos. Ya teníamos su ropa, su habitación, los pañales. Los doctores nos dijeron que su cuadro era muy complicado, pero pensamos que iba a salir adelante. Las noticias no eran buenas: la asfixia le había generado una parálisis cerebral. Volvió a tener otro paro cardiorespiratorio que la afectó aun más», recuerda José al tiempo que agrega que «no paraban de darle antibióticos y estaba con respirador artificial».

José y Nadia están en pareja desde hace tre saños. Foto: gentileza

La esperanza de esos padres se quebró cuando debieron tomar la decisión de desconectarla «de a poco mientras le aplicaban morfina». «Fue una decisión de los dos. Nos parecía egoísta tenerla a toda costa en este mundo. La beba estaba enchufada por todos lados, tenía agujas en la cabeza para estimular la parte cerebral y la chequeaban constantemente. Fue muy difícil, pero fue una decisión muy humana», indica.

José advierte que, en un principio, ante el dolor por la pérdida de Emilia, no tomaron dimensión de lo que había pasado. «Lo entendimos recién cuando volvimos al hospital de Cipolletti para un control porque Nadia sentía dolores por la cesárea. Ahí supimos que a raíz de nuestro caso había renunciado el director al día siguiente del nacimiento de Emilia», señala.

Admite que siempre, les quedará la duda acerca de qué hubiera pasado «si la beba hubiera nacido cuando detectaron el desprendimiento de placenta«. «Decidimos impulsar la denuncia penal para buscar al responsable, a la persona que debería haber garantizado la atención«, concluye este cipoleño que tiene 30 años, al igual que Nadia.