Buscan intensamente a Emiliano en Bariloche: hace más de una semana que nadie sabe dónde está

Emiliano Evans, de 29 años, viajó desde El Bolsón hacia Bariloche para participar de una actividad universitaria. A más de una semana, nada se sabe de él. Su desaparición mantiene en alerta a la policía de Río Negro, a la Fiscalía y a familiares, que aguardan novedades con mucha preocupación. El 2 de octubre fue la última vez que lo vieron.

Según informaron las autoridades, el joven debía regresar al albergue del Gimnasio Municipal III, donde se hospedaba, pero nunca volvió. Desde entonces no hay rastros sobre su paradero. La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 80 de Bariloche y el caso está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal.

Viajó a Bariloche y desapareció: cómo estaba vestido la última vez que vieron a Emiliano

Según los datos oficiales, Emiliano Evans cursa estudios universitarios y se encontraba en Bariloche para cumplir con una actividad curricular. La última vez que fue visto vestía jeans azul con cortes, un buzo negro con cierre en diagonal, zapatillas beige marca Vans, campera negra, remera tipo chomba azul eléctrica y una mochila negra.

Además, Emiliano tiene contextura delgada, mide 1,78 metros, es de tez blanca, cabello castaño oscuro, ojos marrones y lleva el pelo corto y ondulado.

La Policía provincial desplegó rastrillajes en distintos sectores de Bariloche y alrededores, en coordinación con la fiscalía y unidades especiales de búsqueda. Hasta el momento, no se registraron indicios certeros sobre su ubicación.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique al 911 o con la dependencia policial más cercana.