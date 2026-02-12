En Bariloche, agentes sanitarios salen a vacunar casa por casa

Agentes sanitarios y personal de salud del hospital Ramón Carrillo iniciarán una nueva modalidad de vacunación con asistencia casa por casa, como parte de la campaña de vacunación que se inició en enero en Bariloche.

La propuesta es para completar el carnet de vacunación del calendario nacional de las infancias y adultos, debido a la baja en los niveles de inmunización que se detectó el año pasado en Río Negro.

En enero, el hospital zonal reunió a todos los centros médicos privados y organizó una campaña de vacunación intensiva que se extendió del 16 al 26 de enero en todos los vacunatorios del sector público y privado.

Ahora la propuesta es salir a buscar a las personas a las que le faltan vacunas del calendario nacional, ya sea niños o adultos. Este sábado 14 y el 21 la vacunación será en las viviendas del radio de las calles Rivadavia, Sobral, Ruiz Moreno y Onelli, en la zona céntrica. Mientras que el sábado 28 de febrero el operativo será en el barrio El Progreso.

Los agentes estarán identificados e irán puerta a puerta entre las 10 y 14:30 los tres sábados y solicitarán a la familia tener el carnet de vacunas a mano.

“La vacunación es la mejor prevención para disminuir las enfermedades infectocontagiosas. Mientras más personas vacunadas tengamos en nuestra ciudad, vamos a poder disminuir los riesgos más graves que tienen las enfermedades”, señalaron desde el hospital al convocar a la campaña de vacunación puerta a puerta.