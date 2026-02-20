En fotos | Así era el explosivo que estalló en la Escuela de Gendarmería: cuatro agentes resultaron heridos

Una fuerte explosión sacudió la tranquilidad de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina y desató un amplio operativo de seguridad en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El hecho, que tuvo lugar en el edificio de la Avenida Paseo Colón al 500, dejó un saldo confirmado de cuatro agentes heridos, quienes fueron alcanzados por la detonación de un paquete que se encontraba dentro de la institución.

Según confirmaron fuentes policiales en exclusiva al portal Infobae, el incidente se registró cerca de las 13:49 en el piso 11 de la sede.

La particularidad del caso, que ahora es materia de investigación, es que el explosivo no acababa de llegar. Se trataba de una encomienda que permanecía resguardada en las oficinas desde hacía por lo menos cuatro meses y que estalló en el momento exacto en que el personal de la fuerza intentó manipularla.

Foto: Gentileza Clarín.

Evacuación total y agentes hospitalizados

La detonación activó de inmediato los protocolos de emergencia. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se desplegó en la zona y asistió a las víctimas.

Dos de los efectivos sufrieron quemaduras de distinta consideración y fueron trasladados de urgencia al Hospital Argerich, mientras que un tercero recibió curaciones en el lugar y una cuarta víctima debió ser asistida con oxígeno por inhalación de humo, aunque las autoridades precisaron que todos se encuentran fuera de peligro.

El estallido motivó la rápida intervención del Departamento de Explosivos de la Policía de la Ciudad y de la Brigada Especial Federal de Rescate de la Policía Federal Argentina. Los especialistas establecieron un perímetro preventivo y ordenaron la evacuación total de 320 personas, contemplando tanto a los 120 ocupantes del edificio de la escuela como a los 200 que se encontraban en la construcción contigua.

Foto: Gentileza Clarín.

En medio de la tensión, los expertos inspeccionaron otras dos encomiendas que se encontraban en el mismo sector y que, por precaución, no habían sido abiertas.

Minutos antes de las 15 horas, tras un minucioso análisis en el subsuelo del edificio, se descartó que estos otros paquetes representaran un peligro, confirmando que la amenaza se limitaba a la caja que detonó tras meses de almacenamiento.

Las fuerzas de seguridad continúan trabajando en el lugar para determinar el origen y las características del artefacto involucrado.

En el caso intervino la División Explosivos y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, con un expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Cabe destacar que la Escuela Superior es una unidad académica clave para la fuerza, dedicada a la actualización y perfeccionamiento de los oficiales, y es allí donde funciona el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional con una amplia oferta de carreras de grado y posgrado para el personal.