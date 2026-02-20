Un camión se prendió fuego en plena Ruta 22: transportaba maíz desde La Pampa a una ciudad de Río Negro

El viernes comenzó registrando un momento de tensión en plena Ruta Nacional 22. Un camión que transportaba maíz desde La Pampa a una localidad de Río Negro ardió en llamas.

Afortunadamente el conductor pudo salir a tiempo del camión y solicitó la intervención de Bomberos. Durante varios minutos trabajaron en el sitio para evitar el avance del fuego.

Transportaba maíz y se prendió fuego en la Ruta 22

El episodio se registró cerca de las 7.30 en el kilómetro 1059 de la Ruta Nacional 22. Según la información brindada por Radio Municipal 96.5, en el sitio intervino personal policial y Bomberos cuando fueron advertidos por el incendio de un camión.

Cuando llegaron constataron que el fuego estaba afectando la batea de un camión marca Scania con semirremolque que transportaba una carga de maíz. El conductor declaró que se desplazaba desde La Pampa con destino a Luis Beltrán cuando advirtió la presencia de llamas al mirar por el espejo retrovisor.

El hombre señaló que el fuego salía desde los neumáticos de la batea y decidió detener la marcha para intentar sofocar el fuego, sin embargo requiso la ayuda de bomberos. Los Bomberos Voluntarios de Chimpay arribaron, pero el fuego había alcanzado gran parte de la batea.

Desde el sitio local remarcaron que como resultado del incidente, solo se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas.