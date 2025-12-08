Fiesta de la Confluencia 2026: este martes comienza la primera venta de entradas

La cuenta regresiva para la Fiesta de la Confluencia 2026 ya empezó y este martes 9 de diciembre se realizará la primera venta de entradas para uno de los eventos más convocantes del país. El evento que convocará miles de personas el 5, 6, 7 y 8 de febrero en la tradicional Isla 132 de Neuquén tendrá los tickets disponibles a partir de las 10 de la mañana a través de la plataforma Entrada Uno.

Entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026: cómo conseguirlas

Desde la organización recomiendan a quienes quieran asegurar su lugar que ingresen previamente a la web (www.entradauno.com) y creen su usuario o inicien sesión, con el fin de agilizar el proceso de compra.

Así podrán adquirir el Pase Confluencia, una modalidad que ofrece mejores ubicaciones y la posibilidad de disfrutar de los shows desde sectores más cercanos al escenario.

Fechas y beneficios de compra

La edición 2026 de la Fiesta de la Confluencia se llevará adelante los días 5, 6, 7 y 8 de febrero en la tradicional Isla 132 de Neuquén capital, donde se montará el amplio espacio para recitales, ferias y actividades culturales.

Además, quienes compren sus tickets por Entrada Uno podrán acceder a beneficios especiales:

3 cuotas sin interés con tarjetas del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).

6 cuotas sin interés con Tarjeta Confiable.

Estos son todos los artistas que van a tocar en la Fiesta de la Confluencia 2026

El municipio de Neuquén presentó la Fiesta de la Confluencia 2026 este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, revelaron los 17 artistas que tocarán en Neuquén en la nueva edición del festival más convocante de la Patagonia.

La grilla de la Fiesta de la Confluencia 2026: