En fotos | El emotivo regreso de Alison a Neuquén tras cuatro meses internada en Buenos Aires

Luego de varios meses de sufrimiento, Alison Calfuneo regresó a Neuquén tras denunciar mala praxis en una clínica de la ciudad. La joven sufrió un doble paro cardiaco a principios de junio en una cirugía rutinaria y debió ser trasladada a la Ciudad de Buenos Aires, en donde requirió un trasplante de corazón y hasta le amputaron una pierna.

La vecina del barrio Unión de Mayo volvió luego de cuatro meses en Capital Federal. Aterrizó en el aeropuerto internacional Juan Domingo Perón a las 16:45.

Luego, familiares, amigos y toda la comunidad del barrio la recibieron en la intersección de las calles República de Italia y La Florida con una bienvenida especial con flores amarillas para «darle la bienvenida a nuestra guerrera».

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

«Fue recibida por cientos y cientos de vecinos, la verdad que fue muy emotivo», dijo a Diario RÍO NEGRO Gustavo Ancafil, presidente de la unión vecinal. «Bienvenida Alison, Unión de Mayo te abraza con el corazón», resaltaron en redes.

Foto: Gentileza.

«Gracias a todos por transitar este camino con nosotros, con sus palabras alentadoras, con sus hermosas oraciones, por todo el amor que nos brindaron. Empieza otra nueva etapa distinta, pero con mucha más ganas de vivir y seguir proyectando nuestros sueños», indicó Alison en sus redes sociales.

Foto: Gentileza.

«Como dije una vez: nos volvemos los cuatro juntos, de la mano y caminando», resaltó sobre el acompañamiento de su familia durante su internación.

Foto: Gentileza.

Mala praxis, traslado, amputación y trasplante: el calvario que sufrió Alison Calfuneo

El 9 de junio fue el inicio de todo. Alison Cafunao ingresó al quirófano de la clínica San Lucas para terminar abriendo sus ojos 10 días después. Su idea era hacerse una ligadura de trompas, pero terminó en el hospital Italiano de Buenos Aires, con un nuevo corazón y sin una de sus piernas.

La mujer de 30 años había ingresado para una cirugía rutinaria pero, por cuestiones que aún se desconocen, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos.

Fue trasladada a la clínica San Agustín para terminar en la clínica Pasteur conectada a una máquina, ya que su corazón habría dejado de funcionar.

Tras un gran operativo, fue transferida al hospital Italiano, donde por un milagro y sin imaginarlo consiguió un donante de Neuquén. Luego de un mes sin ver a sus hijos, acompañada por la familia, su cumpleaños en el medio y muchas sesiones de kinesiología, el 25 de julio recibió el alta.

«Yo lo último que recuerdo es que me acosté en la camilla y me desperté en Buenos Aires, fue mucho tiempo, no se cuantas semanas fueron. Me desperté sin poder moverme, fue una pesadilla. Ahora de a poco estoy recuperando la voz, por el tema de la entubación», mencionó Alison en su primera declaración pública con TN.

«Hay muchas cosas que la fiscalía no quiere investigar. Lo único que quiero es justicia porque hicieron todo mal, me dejaron sola», resaltó. El 23 de junio, Alison radicó la denuncia en la justicia.

Desde Fiscalía de Neuquén explicaron que desde el jueves 26 de junio se requirieron las historias clínicas de la paciente a la clínica San Agustín, y a la clínica San Lucas, quienes ya las entregaron.

Su abogado, Mariano Mansilla, confirmó a Diario RÍO NEGRO la presentación de los informes clínicos y el inicio de las entrevistas testimoniales a fines de agosto.

En cuanto a las hipótesis de la querella, Mansilla explicó que ellos apuntan hacia las decisiones que tomaron los médicos involucrados durante su operación. «Cuando terminó la cirugía el médico se fue y quedó sólo el anestesista, ¿Por qué se fue? ¿Qué hizo el anestesista luego? ¿Cuáles fueron sus decisiones? Eso queremos responder», agregó.

A su vez, mencionó que la investigación de la querella y de la fiscalía difieren en su enfoque. «Ellos quieren saber cómo llegó su corazón, se centran en los estudios previos de ingresar al quirófano y sobre todo en los informes del hospital Italiano», sostuvo.

Asimismo, dijo que su principal sospechoso en este momento es el anestesista responsable. Remarcó: «Entendemos que un paro cardíaco es un evento tremendo, más si se trata de una intervención habitual y poco riesgosa. ¿Por qué decidió la aplicación de ciertos medicamentos?».

Añadió: «Se sabe que Alison ya había sido operada, con la misma índole y no le pasó nada. Dudamos mucho de los informes de la clínica San Lucas». Es por eso que el rumbo de la entrevista irá dirigida a saber quienes estaban, cuántos y en qué contexto, centrándose en las cuestiones técnicas y la salud de la joven.