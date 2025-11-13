Quién era la mujer de 30 años que murió, tras chocar contra una ambulancia en la Ruta 6: cayó a un desagüe en Roca

Murió una mujer tras chocar contra una ambulancia y caer a un desagüe en Roca. (Gentileza),

Una mujer murió este jueves por la tarde en Roca en un trágico accidente de tránsito sobre la Ruta 6. El siniestro se produjo cuando el vehículo en el que circulaba la víctima impactó contra una ambulancia que se dirigía en código rojo al hospital local al finalizar la Vuelta al Valle.

Fuentes relacionadas confirmaron que la víctima era Rosana Nélida Zapata de 30 años.

Según relató el comisario inspector, José González, la mujer circulaba en sentido sur-norte. El impacto con la unidad de emergencia hizo que el auto Sandero se despistara bruscamente hacia su derecha y cayera al desagüe que corre de manera paralela a la Ruta 6.

El comisario contó que la ambulancia involucrada era una unidad privada dispuesta específicamente para la carrera de ciclismo, la 82° edición de la Vuelta al Valle. El vehículo viajaba hacia el nosocomio trasladando a dos heridos con código rojo. Habían sido recogidos en un accidente previo en la zona de «Tres cruces».

Trágico final de la Vuelta al Valle: dos accidentes y una víctima fatal en la Ruta 6

Alertados por el fuerte siniestro, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios se dirigieron inmediatamente al lugar. El personal de emergencias se encontró con vecinos y efectivos policiales que ya se encontraban realizando maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a la mujer involucrada.

Con la llegada del servicio de emergencias SIARME, la conductora del Sandero fue estabilizada y trasladada de urgencia al hospital de Roca. Sin embargo, y pese al esfuerzo de los profesionales, la mujer no logró sobrevivir y falleció en el centro médico. Hasta el momento, aún se desconocen las causas exactas de su deceso.

Este lamentable suceso ensombreció por completo el cierre de la jornada deportiva, que minutos antes había concluido con el triunfo del ciclista uruguayo Anderson Maldonado.