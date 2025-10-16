En plena primavera, una ciudad de Río Negro amaneció bajo cero y lideró el podio de los lugares más fríos del país

La primavera está más que instalada en la región y si bien se esperaba que los días fríos queden en el olvido, este jueves el clima tomó otro rumbo y una localidad de Río Negro sorprendió al país al registrar la temperatura más baja a nivel nacional.

Desafiando al cambio de estación, la ciudad de Maquinchao amaneció bajo cero, un fenómeno atípico que la colocó en el podio de los lugares más fríos del país. Según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura registrada a las 6 de la mañana fue de -2,1°C

Si bien no fue un gran descenso, el aire frío sorprendió a quienes hasta el miércoles habían empezado una jornada con clima más cálido. Cabe resaltar que este cambio se debe a las heladas registradas durante la madrugada por lo que no se descarta que se vuelva repetir una situación similar.

Detalles del clima en Maquinchao

El organismo nacional precisó en el pronóstico que la temperatura en Maquinchao ascenderá hasta alcanzar los 17°C, esta será la máxima durante toda la jornada de este jueves. Hacia el anochecer se espera que descienda a los 13°C.

En cuanto al viento, se detalló que las velocidades se mantendrá entre los 23 y 31 km/h. En tanto las ráfagas, estas podrían llegar a los 70 km/h.