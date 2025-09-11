En rechazo al veto de Javier Milei, el hospital Garrahan hace paro este viernes: reclamo por la Ley de Emergencia Pediátrica

El veto a la Ley de Emergencia Pediátrica firmado por el presidente Javier Milei caló hondo nuevamente en los trabajadores del hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes anunciaron un paro este viernes, a partir de las 7.

En diálogo con Noticias Argentinas, los trabajadores además confirmaron la realización de una asamblea, donde se acordarán los pasos a seguir. También, informaron que el próximo lunes se realizará una conferencia de prensa en el mismo hospital.

Realizarán una conferencia de prensa en el hospital Garrahan en rechazo al veto

«Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la Salud Pública y la Universidad, consensuada en un Cabildo Abierto de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos», manifestaron los trabajadores de APyT.

Este viernes habrá asamblea en el hospital Garrahan.

Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán «masivamente» a la sociedad a manifestarse, en las inmediaciones del Congreso «y en todas las plazas del país». «El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la Universidad Pública«, agregaron.

Para finalizar, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7 durante 24 horas y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia. Además, invitaron a participar a toda la comunidad a la asamblea que se realizará este viernes a las 13hs.