Nadie se hace cargo: no pudieron notificar a los organizadores del «Dakar amateur» que atravesó las playas de Río Negro

Funcionarios de las áreas de Ambiente del municipio de Viedma y de la provincia de Río Negro intentaron hoy notificar a los responsables de la empresa Adventure Rally Raid sobre las actuaciones iniciadas a partir del desarrollo del denominado «Dakar amateur» por el ejido viedmense y por diferentes Áreas Naturales protegidas que dependen de la provincia.

Para cumplir con ese cometido Gastón Gutiérrez, secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente; y Marcos Magnanelli, subsecretario de El Cóndor y Costa Atlántica del gobierno de Viedma estuvieron en el hotel donde se aloja la delegación pero no pudieron notificarlos ya que los responsables no aparecieron y fueron atendidos por dos personas que dijeron que eran empleados y no estaban autorizados a firmar ninguna documentación.

El gobierno de Viedma denunció ante el Juzgado de Faltas municipal a la empresa porteña organizadora de un rally de motos que pasó por áreas naturales del ejido de Viedma sin las autorizaciones y documentación correspondientes y pedirá una multa de 100 millones de pesos.

En el marco de las actuciones que lleva adelante el Juzgado de faltas municipal se requirió a los responsables del hotel el detalle de las personas alojadas y que serían parte de la empresa indicada como organizadora del evento, como así también detalles de la facturación de la estadía.

También estuvieron presentes Ezequiel Chabur, subsecretario de Administración de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, junto al equipo de asesores legales, por las actuaciones que lleva adelante la provincia.

Por otra parte, se confirmó que en la tarde del jueves funcionarios del municipio de San Antonio Oeste presentaron una denuncia en la Fiscalía descentraliza de esa ciudad y no se descarta alguna intervención de la Justicia Federal por el tránsito de la caravana por la zona del Parque Nacional Islote Lobos.

Funcionarios municipales y provinciales a la espera de los responsables de la empresa. Foto: gentileza.