Secretos del Atlántico Sur: CONICET reanuda su streaming desde las profundidades rumbo a Puerto Madryn

Luego de ser reconocido con el Martín Fierro de Oro en los premios de streaming 2025, el CONICET anunció el inicio de una nueva y ambiciosa campaña científica en el Atlántico Sur. El galardón funcionó como un impulso clave para retomar las transmisiones en vivo desde el fondo del mar, una modalidad de divulgación que ya batió récords de audiencia.

La expedición, denominada “Vida en los extremos”, partió desde Buenos Aires y avanza hacia regiones profundas del Mar Argentino. Su recorrido culminará el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn, consolidando el alcance regional de esta iniciativa.

El galardón, entregado en una ceremonia con el público coreando “CONICET, CONICET”, subrayó el éxito del organismo en consolidar un vínculo directo entre el conocimiento científico y la sociedad.

Conicet: búsqueda en la oscuridad total con alta tecnología

La expedición, que comenzó el 14 de diciembre, representa la tercera travesía del buque Falkor (too) en aguas argentinas. La propuesta combina producción científica de alto nivel con transmisión abierta, permitiendo al público seguir la investigación en tiempo real.

El equipo está integrado por 25 especialistas, entre argentinos y extranjeros, y es coordinado por la bióloga e investigadora del CONICET María Emilia Bravo.

Las tareas de exploración se centran en ambientes de oscuridad total y presión extrema, e incluyen al menos 15 inmersiones con un ROV de alta tecnología, diseñado para operar en condiciones límite. Los estudios específicos se enfocan en:

Filtraciones de gas metano.

Especies adaptadas a condiciones extremas.

Recolección de sedimentos, fauna, agua y rocas para el estudio de ecosistemas poco explorados.

La transmisión en vivo se realiza a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute, donde los espectadores pueden enviar preguntas y recibir respuestas directas desde el barco.