En vivo | Noche definitoria en el Pre Confluencia: hoy confirman los artistas que suben al escenario mayor de la Isla 132

La Fiesta Nacional de la Confluencia ya se siente en el aire de Neuquén. Con un Escenario Limay colmado, la primera jornada del certamen previo dejó en claro el altísimo nivel de la escena regional.

Tras una noche de adrenalina y votación masiva por QR, ya se conocen los nombres de los primeros cuatro artistas que compartirán cartel con figuras como Trueno, Angela Torres y No Te Va Gustar.

Desde las 20:00, el público vuelve a ser protagonista. Esta noche se definen los ocho nombres finales que integrarán la grilla oficial. Los asistentes podrán votar nuevamente a través del código QR proyectado en las pantallas para elegir al cuarto ganador de la jornada.

Quiénes son los primeros 4 confirmados para el escenario mayor

La primera noche del certamen tuvo una dinámica electrizante. Mientras el jurado técnico seleccionó a tres propuestas, el voto popular definió al cuarto integrante:

Erika Sofía: La gran destacada del jurado. Con su mezcla de pop, soul y urbano, obtuvo el puntaje más alto de la velada. Nube: El rock psicodélico de Neuquén capital convenció a los evaluadores por su originalidad. Panóptico: Con una propuesta de rock alternativo y progresivo, se quedaron con el tercer puesto técnico. LadyBel: La banda de pop arrasó en la votación popular, demostrando que tienen la «hinchada» más fuerte de la isla.

Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 20, el escenario Limay será testigo de la definición final del certamen.



Los artistas Kala, Ninio Condenado, Klown, Ñuke Mapu, Magdalena Vitale y Belu Missón subirán a escena para realizar una presentación de 20 minutos, donde se jugarán su lugar en la grilla mayor. El jurado tendrá la tarea de evaluar cada performance bajo criterios de composición musical, voz, interpretación, afinación instrumental, originalidad y la respuesta del público, para finalmente anunciar a los últimos 4 ganadores que completarán el line-up de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

«Esto es identidad»: el impacto del certamen

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, celebró la respuesta de la gente: “Esto es identidad. Son bandas nuestras, de la región, y eso es lo que nos emociona”. De los 380 inscriptos originales, solo 12 llegaron a esta final, lo que garantiza que lo que se verá hoy sobre el escenario es la élite del talento local.