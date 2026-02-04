La Fiesta de la Confluencia 2026 y «100% de ocupación» hotelera: el impacto del festival en el turismo en Neuquén

A pocas horas del inicio de la Fiesta Nacional de la Confluencia, la capital neuquina vive un fenómeno turístico sin precedentes. Según confirmaron las autoridades locales, la ciudad ha alcanzado la ocupación plena, consolidándose como el evento más convocante de la región y del país en esta temporada.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, ratificó que la demanda ha superado las expectativas más optimistas. «Ya tenemos prácticamente el 100% de ocupación en los hoteles, con un impacto inmediato en las categorías de dos y tres estrellas, que fueron las primeras en completarse», señaló el funcionario.

El desembarco de artistas y la logística de la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

Se espera que, a partir de este miércoles, los establecimientos de cuatro y cinco estrellas también completen sus plazas. Esto se debe al arribo masivo de los equipos técnicos y las delegaciones de los artistas nacionales e internacionales que protagonizarán el escenario principal del festival.

Desde el municipio destacaron que la Fiesta de la Confluencia ya es un producto turístico maduro. Muchos visitantes realizaron sus reservas desde el año pasado, lo que demuestra una planificación anticipada por parte de los turistas que llegan desde distintos puntos de la Argentina y países vecinos.

Regularización del sector informal

En paralelo al auge hotelero, la Municipalidad de Neuquén intensificó los controles sobre la oferta de alojamientos informales. De un universo de aproximadamente 800 sitios de alquiler no habilitados, unos 400 ya han iniciado el proceso de regularización para garantizar seguridad y orden a los visitantes.

«Buscamos que la gente encuentre lugares claros y ordenados para evitar situaciones problemáticas o estafas», explicó Cayol respecto a este proceso de normalización del sector.

Atractivos turísticos y actividades complementarias en Neuquén

Más allá de la grilla musical, la ciudad ofrece una amplia gama de experiencias para quienes ya se encuentran en la zona. A través de convenios con la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo del Valle, se comercializan paquetes que integran el pase a la fiesta con excursiones por el río Limay, visitas a bodegas regionales y recorridos por las bardas.

Asimismo, la gestión municipal mantiene vigentes sus propuestas gratuitas para los visitantes, entre las que se destacan:

Visitas guiadas a la Península Hiroki .

. Actividades recreativas en Parque Norte .

. Recorridos turísticos en bus y minibus por puntos históricos.

La previa y el alojamiento en ciudades vecinas

Esta noche se llevará a cabo el Pre Confluencia, la instancia competitiva donde el público elegirá a los últimos dos grupos musicales que se sumarán al line-up principal del festival.

Ante la falta de camas disponibles en la capital, las autoridades están derivando a los turistas hacia localidades vecinas del área metropolitana para asegurar que nadie se quede afuera del evento. «La fiesta está consolidada y el cumplimiento de lo planificado es total», concluyó el secretario.