Encefalomielitis equina: la semana próxima habrá disponibilidad de vacunas

Tras la muerte de dos caballos en Viedma por encefalomielitis, el Senasa sigue de cerca el estado de otros seis animales con sintolomatología positiva en Río Negro.

El Senasa declaró el alerta de emergencia sanitaria ante el brote de Alphavirus a fines de noviembre y hoy contabiliza más de 600 casos a nivel nacional. Los focos que comenzaron en Corrientes, Santa Fe y Córdoba están distribuidos en todas las provincias.

«En Río Negro, hoy tenemos casos de caballos con sintomatología nerviosa en Adolfo Alsina, Valle Azul (Chichinales), Catriel y El Manso (este último caso habría ingresado de la provincia de Buenos Aires; no es un caso autóctono). En Añelo, en Neuquén, se diagnosticó un caso positivo», señaló Diego Aman, veterinario del Senasa.

Explicó que, como toda enfermedad viral, la encefalomielitis arranca con fiebre, decaimiento y problemas de coordinación. Sin embargo, las muestras de líquido cefalorraquídeo y encéfalo se pueden enviar para su análisis a los laboratorios del INTA en Castelar, Hurlingham y en la Universidad Nacional de Córdoba, solo una vez que el animal muere.

«Lo que más llama la atención es que el animal deambula como perdido. Le cuesta incorporarse. Como es una zoonosis, es importante que la gente de la zona rural emplee repelentes equinos y ante cualquier caso sospechoso llame a la oficina más cercana del Senasa o al Whatsapp (11-5700 5704)», indicó Aman.

Destacó que hoy la única prevención es la vacuna. El Senasa ya aprobó 300 mil dosis a nivel nacional. «A partir de la semana que viene habrá disponibilidad de vacunas. Las distribuidoras de productos veterinarios ya estarían entregando las vacunas a los veterinarios privados que serán los encargados de llevar a cabo esta vacunación», dijo.

Aman resaltó que el virus no es 100% letal. Tiene una mortalidad del 30%. «El virus está en las aves silvestres y en los mosquitos. El mosquito infectado transmite la enfermedad cuando pica a un caballo o a un humano. A su vez, éstos son portadores de la enfermedad, pero no la van a transmitir. No contagian», especificó.

De todos modos, los animales que tienen síntomas sospechosos deben permanecer aislados y es necesario brindarles suficiente cantidad de agua para que no se deshidraten.

«El tratamiento es sintomático: si tiene fiebre, se le brinda un antipirético. Se medica en base a los síntomas«, mencionó Aman.