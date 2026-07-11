Encontraron al puestero que era buscado en Las Lajas: fue hallado con signos de hipotermia

Quiñiñir fue reportado como desaparecido el jueves 9 de julio, fue encontrado por vecinos de la localidad (Foto: gentileza)

En la mañana del sábado 11 de julio, fue hallado con vida al puestero desaparecido cerca de Las Lajas. Rubén Quiñiñir fue visto por última vez el jueves por la mañana tras retirarse de su domicilio, aproximadamente a las 11:30.

La comisaría 27° de la localidad había solicitado la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del puestero. En la mañana del sábado 11, un grupo de vecinos salió en la búsqueda y localizó al señor.

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En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el comisario Eduardo Sierralta brindó detalles sobre la búsqueda y localización de Quiñiñir.

Mencionó que el personal pólicial avistó un vehículo Renault 9 haciendo seña de luces. Al entrevistar al conductor un masculino, afirmó que ubico al ciudadano Quiñiñir entre el puesto de Nazareno Espinoza y el cañadón de Uribe, con dirección hacia su puesto.

El episodio transcurrió pasado las 10:30 de la mañana del sábado. El puestero presentaba señales de hipotermia pero sin graves daños físicos ni generales de salud. Una vez localizado fue trasladado al hospital de Las Lajas para asistirlo.

Rubén presentó señales de hipotermina, pero sin daños físicos considerables (Foto: FMCalden 95.9)

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En la reconstrucción de los hechos, el comisario mencionó que Quiñiñir sufrió una caida de su caballo durante el camino. Producto del golpe no pudo recomponerse a tiempo y al momento de restablecerse los animales estaban lejos y estaba anocheciendo.

Con una manta que logró tomar antes de caerse, Quiñiñir afirmó que pasó la noche cubierto con el abrigo y al reparo de un arbusto. Ya en la mañana se dispuso en rumbo a su estancia donde fue localizado poco después por el vehículo.

A pesar de la caída y los indicios de hipotermia, el señor no presentó daños considerables a nivel físico.