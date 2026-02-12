Fiesta de la Manzana 2026: ¿cómo acceder al sector exclusivo y gratuito para personas con discapacidad?

Falta poco para celebrar el segundo evento más esperado de Alto Valle. En Roca están ultimando detalles para la Fiesta de la Manzana 2026, la grilla de artistas, nacionales y regionales, está más que confirmada y las entradas ya están a la venta.

Las expectativas para esta edición son enormes y para garantizar el disfrute de todo el público, se volvió a incorporar un sector exclusivo para personas con discapacidad en el predio donde se celebrará la Fiesta de la Manzana 2026.

Fiesta de la Manzana 2026: cómo acceder al sector para personas con discapacidad

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 confirmaron que las personas con movilidad reducida tendrán nuevamente un sector exclusivo para que el evento sea totalmente inclusivo. El predio contará con una plataforma en «altura» y los interesados podrán acceder presentando el correspondiente certificado de discapacidad.

El sector preferencial estará habilitado durante los tres días del festival y además también se les otorgará un estacionamiento «exclusivo».

Detallaron que los interesados deberán acceder al estacionamiento por calle Mercedario presentado DNI y Certificado Único de Discapacidad (CUD). Desde allí se les habilitará el ingreso gratuito al sector preferencial con un/a acompañante.

Fiesta de la Manzana 2026: cronograma de artistas del escenario principal

De acuerdo a esto, la grilla para los tres días en el escenario MAYOR «CARLOS SORIA», se compone de la siguiente manera: