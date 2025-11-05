Neuquén con buenas expectativas para el verano 2026: «Tendremos una ocupación altísima»

De a poco se palpita el calor y el cronograma de actividades en Neuquén para disfrutar del verano 2025 – 2026 ya está delineado. Habrá congresos, convenciones y eventos gastronómicos. Y la expectativa de la llegada de turistas duplica a la del año pasado. «Tratamos de distribuir los eventos en distintos fines de semana para que todos tengan buena concurrencia«, analizó Diego Cayol, secretario de Turismo de la municipalidad de Neuquén.

Los datos de ocupación del verano del año pasado fueron elevados, pero para este se espera que sean mejores. En la primera quincena de enero 2025 la ocupación fue de 54% y en la segunda fue de 74%; lo que dio un promedio mensual de 64% . “Este año, a esta altura del año hay el doble, y en algunos casos el triple, de consultas que había el año pasado para las distintas fechas de enero”, especificó Cayol.

En términos de eventos para tentar al turismo el funcionario adelantó que planifican convenciones y eventos gastronómicos, también ferias de compras al aire libre y con entrada gratuita. También habrá eventos deportivos que convocan a turistas a visitar Neuquén.

El corolario será la Fiesta de la Confluencia que reúne a artistas de renombre y con gran convocatoria, que este año se realizará entre el 5 y 8 de febrero. En la edición del año pasado, según datos del municipio, hubo más de 1,4 millones de personas que vinieron de países limítrofes y de distintos puntos del país. Para este año esperan una convocatoria similar.

Turismo en Neuquén: quiénes visitan la ciudad

La matriz de turistas que viene a Neuquén varía según el momento del año. «En las vacaciones de invierno y de verano, el cliente mayoritariamente, alrededor del 70%, proviene de provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y el resto, el 30% restante, se distribuye en distintas ciudades del interior del país como Salta, Mendoza, Rosario, Córdoba, Santa Fe«, explicó Cayol.

Durante los fines de semana largos la población que visita Neuquén proviene de ciudades que están a más de 100 kilómetros de la capital provincial, por ejemplo, de la cordillera. «Esa población también es la que recibimos ahora en los meses de noviembre y diciembre y que coinciden en que hacen turismo de compras. Aprovechan para hacer actividades al aire libre porque en sus lugares de origen aun el clima no acompaña tanto y compran regalos de fin de año”.

Por último, también hay un grupo de turistas que cuando llegan desequilibran la balanza, son los que vienen a Neuquén por algún evento específico o alguna convención. «Cuando llegan esos grupos de turistas te cambian todos los guarismos de procedencia porque generalmente vienen de distintos lugares del país y te cambia absolutamente la matriz”.

Desde el municipio proyectan varias actividades: el Congreso de Cámaras Inmobiliarias, la Convención de Empresarios Jóvenes, la Feria de artesanos, Confluencia de Cervezas, Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores como los próximos eventos que atraerán a los turistas a visitar Neuquén. Además desde el municipio se mantienen las actividades que se realizan durante todo el año, como recorridas en minibuses, buses turísticos y otras que suman un total de diez propuestas gratuitas (disponibles en las redes sociales y web de Turismo Neuquén Capital).

“Para este año, que viene con el doble de consultas, tendremos una ocupación altísima, mucho mejor que la del año pasado”, proyectó por último el funcionario.

Cronograma de próximos eventos en Neuquén:

-El 7 y 8 de noviembre se realizará el Congreso de Cámaras Inmobiliarias COPIP, uno de los eventos más importantes del sector, que tendrá como eje las oportunidades que genera Neuquén.

-El 19 y 20 de noviembre se hará el FAEVYT, la Convención de Empresarios Jóvenes del sector turístico donde se espera una presencia de al menos 3.000 personas y ese mismo fin de semana Neuquén Emprende y Confluencia Sabores en el Parque Jaime Nevares.

–Del 6 al 10 de noviembre estará la Feria de artesanos.

-El 28 el Confluencia de Cervezas, en su cuarta edición, el eje es la cerveza artesanal, pero se sumarán visitas a los establecimientos y shows en el Parque Jaime de Nevares.

-Del 5 al 8 de febrero Fiesta de la Confluencia.