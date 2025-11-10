Del colegio de monjas al libro: recuerdos de las pupilas del “María Auxiliadora” de Roca

Cumpleaños, despedidas, risas cómplices y picardías inocentes de adolescencia siguen conectando a esta veintena de mujeres patagónicas, que compartieron hace 60 años lo que es para muchos, la etapa más linda de la vida. El colegio primario y secundario, la búsqueda de los sueños propios, las dudas, las vocaciones, los juegos y el descubrir, todo se combinó en la vida de ellas como en las de muchas de su época, pero con el agregado de una rutina dentro de los muros del mismo lugar donde estudiaban y aprendían sobre la fe.

“Anecdotario” es el nombre de la obra que recopiló las experiencias de estas protagonistas, el octavo libro de su autora, Norma Mehdi, a quien la historia la tocó directamente de cerca porque fue ella una de las “chicas del IMA”, como se presentan. Se refieren a su denominador en común: el Instituto María Auxiliadora, institución salesiana con enorme trayectoria y prestigio que tiene su sede en la esquina de Sarmiento y Mitre, en Roca.

A casi 50 kilómetros de ese rincón en la ciudad rionegrina, en Neuquén capital, se gestó este libro que las representa una por una, con su nombre y apellido, a las que pudieron participar, y a las que hablan también en honor de aquellas que ya no están. El reencuentro fue posible hace varios años ya, gracias a las facilidades de rastreo e intercambio que permiten las redes sociales, pero ahora ese contacto sostenido es lo que les permitió organizarse para hacer este libro posible.

Recuerdo de los paseos en la ribera roquense. Foto: Gentileza.

Con una presentación realizada días atrás en la Sala “Alicia Fernández Rego”, dentro del predio ferroviario y en el marco del Ciclo provincial “Gente de Palabra”, la mayoría de las exalumnas que pudo asistir viajó en el tiempo para describir ese contexto que les tocó compartir y que a pesar de las restricciones y la rigidez normativa eclesial, las unió para sostenerse, cuando en muchos casos, tenían a sus familias lejos, en otras localidades del Valle o en los poblados rurales más pequeños, ya en el interior de ambas provincias.

Cada una con su vida hecha, hasta allí viajaron desde Roca, Allen, Fernández Oro, San Martín de los Andes y hasta Zapala. Cada una fue tomando el micrófono para leer anécdotas rescatadas por sus compañeras, así como también fue posible escucharlas en la voz y las sonrisas de sus descendientes, que sienten que gracias a eso las conocen un poco mejor, en familias donde cada ex alumna se volvió madre, pilar, abuela y en la mayoría de los casos, nuevas profesionales, médicas, abogadas, artistas.

Foto: Gentileza.

Vienen de una época en la que el desarrollo académico de las mujeres estaba limitado para pocas y esa división también pudo verse en la estructura del Instituto, que permitía el ingreso de jovencitas, que devolvían con labores domésticas el costo de la cuota que sus padres no podían pagar. Cuestionable o no, fue para muchas la única manera de escribir otro destino, algo distinto de lo que parecía inmodificable en su trayectoria familiar.

Resilientes ante todo, convirtieron el lanzamiento literario de sus propias historias impresas en uno de sus tantos encuentros, cálidos, divertidos, donde se permitieron reír, “cuchichear” como hacían en los pasillos o en las habitaciones, dar espacio a la emoción y enaltecer ese sentimiento de hermandad que las conectó a pesar de los orígenes diversos.

Los cumpleaños de 15, también juntas – Foto: Gentileza.

Dejaron a la vista que aunque el tiempo pasó y ya no son las mismas, se animaron a recuperar la plenitud de sostenerse e identificarse entre pares que las conocen tal cual son, con esa misma esencia que las caracterizaba en cada recreo, cuando corrían con el guardapolvo bajo la rodilla o soñaban un futuro en las horas de clase y hasta de misa.

Para que el evento fuera completo, acompañaron a Mehdi colegas y amigos del ambiente artístico y radial local como Lidia Lacava, Marilu Mainetti, Guillermo Hernandez Julian, Laura Romero, Aby y los locutores Néstor Lorenzo y Juan Herrera.